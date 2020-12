Travis Fimmel, il Ragnar di Vikings, sulla murgia barese per le riprese di una nuova serie

L’attore Travis Fimmel, Ragnar nella serie tv Vikings è stato avvistato a Bari pochi giorni fa, lungo corso Vittorio Emanuele II. Gentile e disponibile l'attore australiano si è messo a disposizione per le foto con i fan, ma sempre rispettando le dovute distanze di sicurezza.

Cosa ci fa Travis Fimmel in Puglia?

A quanto pare la nostra bellissima terra continua ad affascinare le grandi produzioni cinematografiche internazionali: la Palomar, nota casa di produzione, in accordo con Apulia Film Commission sta realizzando, in coproduzione con BRON Studios, la nuova serie Western “Quella sporca sacca nera” (“That dirty black bag”), le cui riprese sono iniziate in queste settimane e che si articolerà in alcuni mesi.

La Murgia, come anche altre zone della Puglia, è il luogo ideale nel quale ambientare film di genere Western.

Durante le riprese verranno svolte attività legate al Cineturismo e alla formazione dei giovani professionisti pugliesi sempre grazie alla collaborazione con Apulia Film Commission. La nostra bellissima regione risulta essere tra le destinazioni turistiche più apprezzate grazie alla continua unione tra Cinema e turismo.