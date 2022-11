Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso, nella guida 2023 tre nomi baresi: ecco chi sono

Dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso da quest’anno in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano. Professionisti bravi ad intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile, i grandi maestri pasticceri migliorano di anno in anno. Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile, con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità ambientale: filiere virtuose con piccoli produttori e processi produttivi concentrati sullo spreco zero. Un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione con tanto di edizioni limitate, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. Una proposta a 360 gradi dalla cornice dei locali di design che diventano autentiche “gioiellerie del dolce”, al packaging fortemente identitario, capace di sposare praticità, estetica e originalità. Il tutto possibilmente con un’anima green.

Pasticceri&Pasticcerie 2023 evidenzia tanti nuovi indirizzi dalla Valle D’Aosta alla Sardegna. Un universo variegato caratterizzato dalla parità di genere con una presenza sempre più corposa di brave professioniste e dalle sorprendenti pastry chef (ben sette) incluse nell’appendice dedicata ai maestri del dolce al quale è affidato il difficile compito di sigillare il pasto in dolcezza e leggerezza.

“Anche quest’anno la Guida Pasticceri&Pasticcerie traccia i maestri dell’arte bianca che, dal Sud al Nord, ci raccontano attraverso le loro creazioni i sapori dei nostri territori e il meglio che le eccellenze Made in Italy offrono”. Dichiara Paolo Cuccia, Presidente del Gambero Rosso “La Sostenibilità diventa un concetto sempre più presente nella scelta degli ingredienti, nella produzione, nel design e nel packaging esaltando la bontà dei prodotti.”

“La grande pasticceria italiana continua a crescere ed evolversi con creazioni che soddisfano gli occhi e il palato.” dichiara l’Amministratore Delegato Luigi Salerno “La conoscenza delle materie prime e la competenza dei grandi professionisti hanno portato questo comparto a raggiungere standard qualitativi sempre più elevati. Un’evoluzione che raccontiamo per il 12esimo anno segnalando come sempre il meglio che il panorama italiano di questo settore offre.”

Sono 620 indirizzi recensiti nell’edizione 2023 di Pasticceri&Pasticcerie, con 50 realtà che entrano per la prima volta in guida distribuite in tutto il territorio nazionale. Un panorama articolato di locali che accanto agli indirizzi nelle grandi città vede tante interessanti realtà della piccola provincia e format che spaziano dalla pasticceria pura ai locali ibridi.

Si conferma fuori classifica con il riconoscimento delle TRE TORTE D’ORO Iginio Massari, un pezzo di storia dell’alta pasticceria italiana e ambasciatore dell’arte dolce nazionale nel mondo; mentre sono 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle TRE TORTE, con 2 nuovi ingressi.

Aumentano le tipologie di premi speciali con 10 premiati.

Da quest’anno sulla guida compaiono le Migliori DUE TORTE, ovvero i 63 locali che sono a un passo dalla vetta. Per la Puglia, precisamente nella provincia di Bari il premio 'Le migliori Due Torte' va a Pino Ladisa | Bari e a Ladisa Dolci e Cioccolato | Valenzano (BA).



88

Atelier Damiano Carrara | Lucca

Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche [MC]

Cappello | Palermo

Sebastiano Caridi | Faenza [RA]

d&g Patisserie | Selvazzano Dentro [PD]

Dolciarte | Avellino

Lombardi | Osimo [AN]

Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]

Piccola Pasticceria | Casale Monferrato [AL]

Dino Pettenò | Mestre [VE]

Picchio | Loreto [AN]

Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

87

Antoniazzi | Bagnolo San Vito [MN]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Douce | Genova

Farmacia Del Cambio | Torino

Pino Ladisa | Bari

Marlà | Milano

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie | Cantù [CO]

Moffa | Foggia

Morlacchi | Zanica [BG]

Pannamore | Vasto [CH]

Pansa | Amalfi [SA]

La Pasticceria | Argenta [FE]

Antico Caffè Spinnato | Palermo

86

Alfieri | Correggio [RE]

ArteSapori | Lecco

Buosi Food Experience | Venegono Superiore [VA]

Caprice | Pescara

Caffè Commercio | Dolo [VE]

Pasticceria Dell’Agnese | Torino

Ditrizio Pasticceria | Cagliari

L’Ile Douce | Milano

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense [PR]

Le Levain | Roma

Fabio Longhin – Pasticceria Chiara | Olgiate Olona [VA]

La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [BG]

Patalani | Viareggio [LU]

Pavé | Milano

Regina di Quadri | Bologna

Sartori | Erba [CO]

Stella | Rotondi [AV]

85

Avidano | Chieri [TO]

Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]

Chez Les Negres | Cagliari

Davenicio | Arzignano [VI]

Caffè Delizia | Bolognetta [PA]

I Dolci di Ricky | Badia [BZ]

Falicetto | Piacenza

Gabbiano | Pompei [NA]

Harry’s Pasticceria | Trieste

Ladisa Dolci e Cioccolato | Valenzano [BA]

Mazzali | Roncoferraro [MN]

Molineris | Carmagnola [TO]

Morandin | Saint Vincent [AO]

Pasticceria Piemontese | Cagliari

Racca | Padova

Roberto Murgia – Dolci in corso | Alghero [SS]

Sirica | San Giorgio a Cremano [NA]

Ugetti | Bardonecchia [TO]

Marco Vacchieri – Dolci Intuizioni | Rivalta di Torino [TO]

Verga Pasticceri | Giussano [MB]

Viscontea | Milano

In appendice, la sezione dedicata ai MIGLIORI PASTRY CHEF che operano in grandi ristoranti italiani: per la Puglia c'è Angelica Giannuzzi - PASHÀ - Conversano (BA)