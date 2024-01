Tre panificatori di Altamura in tv per una sfida a suon di farina: in gara l'arte e le bontà della tradizione pugliese

Fulvio Marino noto in televisione per la sua partecipazione a "É sempre mezzogiorno!" di Antonella Clerici, ora nel il ruolo di giudice per il programma "Il Forno delle Meraviglie - Panettieri in gara" realizzato da Stand by me per Warner Bros Discovery in onda sul canale "Real Time". Ad accompagnarlo l'attrice pugliese Bianca Nappi.