A Bari presentata la mozzarella Fiordilatte Dop più lunga del mondo: "Treccia da 10 metri"

E' giunta a Bari la treccia di mozzarella Fiordilatte Doc più lunga al mondo. Dieci metri di prodotto realizzato dai maestri casari baresi adoperando latte di mucca. L'iniziativa è stata presentata dalla Coldiretti alla Camera di Commercio del capoluogo pugliese.

Per l'occasione sono stati diffusi i risultati del sondaggio condotto sul sito Coldiretti Puglia secondo i quali il 94% dei pugliesi non si fida degli alimenti costruiti in laboratorio tra provette e processori, perché preferiscono mangiare solo cibo naturale coltivato e allevato (74%), manifestano consistenti dubbi sul fatto che siano sicuri per la salute (13), mentre il 7% dei pugliesi lo boccia perché il cibo sintetico sfrutta comunque le cellule animali.

“Le bugie sul cibo in provetta confermano che c’è una precisa strategia delle multinazionali che con abili operazioni di marketing puntano a modificare stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione, con la Coldiretti che è pronta a dare battaglia poiché quello del cibo Frankenstein è un futuro da cui non ci faremo mangiare”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.