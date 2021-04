Un piatto ai profumi più autentici della Puglia: troccoli, pomodori secchi, acciughe e mollica di pane

Oggi vi presentiamo un piatto all’interno del quale sono racchiusi alcuni tra i profumi più autentici della regione Puglia.

Il matrimonio perfetto tra il sapore piccante del pomodoro secco, il salato delle acciughe e la croccantezza della mollica di pane.

Ingredienti

320 g di troccoli freschi

80 g di pomodori secchi

30 g di acciughe sott’olio

1 peperoncino fresco

6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

sale fino q. b.

mollica di pane raffermo q. b.

Preparazione

Partite mettendo in ammollo i pomodori secchi in una ciotola di acqua calda, sino a farli tornare succosi, di norma ci vogliono 10-15 minuti per questo processo.



Contemporaneamente ottenete della mollica di pane in briciole fini dal vostro pane raffermo. Scolate le acciughe dall’olio e poi tritatele finemente, tritate anche lo spicchio d’aglio e il peperoncino (già privato dei semi).



Mettete in padella tre cucchiai di olio facendovi soffriggere le acciughe a fuoco dolce, unitevi l’aglio e il peperoncino, poi scolate i pomodori secchi tamponandoli con della carta da cucina, successivamente riduceteli in striscioline. Uniteli agli altri ingredienti facendoli saltare in padella per qualche secondo, in un’altra padella con tre cucchiai di olio fate dorare la mollica di pagnotta sino a renderla croccante.



Lessate i troccoli in acqua leggermente salata, vista la sapidità degli altri ingredienti, scolateli e saltateli con i pomodori secchi, una volta spento il fuoco aggiungetevi la mollica croccante ed il vostro primo piatto sarà pronto.

(Fonte Puglia.com)