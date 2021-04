Nuova truffa via sms: "Paga per sbloccare il pacco"

Occhio alla truffa "Paga per sbloccare il pacco": con questo sms, che arriva sugli smartphon, molti italiani sono purtroppo già stati truffati.

Diverse sono state le segnalazioni di persone a cui viene chiesto di pagare una cifra per sbloccare il proprio pacco contenente merce in fase di consegna. L'Unc - Unione nazionale consumatori - mette in guardia dai truffatori e la polizia postale segnala come si tratti dell'ennesimo episodio di phishing, un tipo di truffa che punta a raccogliere dati personali degli utenti attraverso annunci trappola, ad esempio via sms o via mail.

Come funziona la truffa del pacco

Ecco come funziona la truffa: i consumatori ricevono sul cellulare un sms apparentemente ufficiale, con il seguente testo: "Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzione qui". Nel messaggio si invita a cliccare su un link per inserire i propri dati personali, tra cui ovviamente quelli della carta di credito, e poter così sbloccare la consegna prevista pagando una piccola somma, in genere due euro.

Attenzione: nessuna azienda di e-commerce chiede un "riscatto" per sbloccare un pacco. Il consiglio della polizia postale è quello di non cliccare mai su link contenuti in sms del genere anche se a prima vista potrebbero sembrare provenienti da canali ufficiali. Solitamente, infatti, per tracciare un pacco è necessario inserire sul sito del Corriere Espresso a cui è stata affidata la merce il codice spedizione presente sulla ricevuta, che solitamente viene inviato via mail dall'azienda da cui abbiamo comprato.

Fonte Today