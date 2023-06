Enogastronomia, musica e spettacoli: Turi celebra la Ciliegia Ferrovia

Due giorni nel segno del rosso, colore della 'Ciliegia Ferrovia', frutto tra i più amati dai pugliesi (e non solo) e ormai emblema del territorio di Turi. Così la cittadina del Barese, tra arte, musica, spettacoli ed enogastronomia, celebra il suo 'oro rosso'.

La 31esima edizione della Sagra della 'Ciliegia Ferrovia' è stata inaugurata ieri. Alla cerimonia, aperta dalla marcia della Banda Cittadina di Turi, condotta da Veronica e impreziosita dall’Inno di Mameli cantato dalle alunne e dagli alunni delle scuole cittadine, hanno partecipato il sindaco Ippolita Resta, il senatore Filippo Melchiorre in rappresentanza del Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato, il Presidente della Commissione IV “Sviluppo economico e Agricoltura” del Consiglio Regionale della Puglia Francesco Paolicelli e il presidente dell’Associazione In Piazza Livio Lerede.

L’evento è organizzato e promosso dal Comune di Turi e dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo della Regione Puglia - assessorato all’Agricoltura e con il patrocinio dell’associazione nazionale Città delle Ciliegie.

La manifestazione prosegue oggi, domenica 11 giugno, con stand aperti per tutta la giornata e ricco calendario di intrattenimento artistico, culturale e musicale. Anche nella seconda giornata, Turi mette in mostra così le bellezze del territorio e la bontà dei prodotti della sua agricoltura, accoglie il turista per trasportarlo in un’esperienza a tutto tondo tra enogastronomia, spettacolo, arte, tour guidati e mercatini. L’evento, infatti, colorerà le vie centrali della città (piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro) proprio nel periodo centrale della raccolta.

La Ciliegia “Ferrovia” di Turi diventa così traino ed emblema del territorio ed è la grande protagonista di un villaggio che si caratterizza per l’area fiera mercato e gli stand commerciali, per l’area enogastronomica, per i mercatini artigiani e hobbisti, per il palco centrale con gli eventi di musica e spettacolo, per gli appuntamenti collaterali con le mostre di arte e per i tour guidati alla città. In particolare il turista, oltre ad accedere all’area fieristica, potrà cogliere l’opportunità di visitare la Grotta di Sant’Oronzo (escursione a cura dell’Ass. Bersaglieri) e il Borgo Antico (escursione a cura dell’Ass. Il Viandante).

Nella serata di domenica 11 giugno, la Sagra si farà trasportare dalla musica e dallo show della Conturband, la prima marching band pugliese. Sempre oggi, domenica 11 giugno, inoltre, sul palco centrale spettacolo comico con Tommy Terrafino, Nando Timoteo, Trio La Ricotta e Andrea Di Marco. In onore di una delle figure che ha sempre e maggiormente contraddistinto la Sagra nelle sue precedenti edizioni, ovvero Piripicchio, al secolo Vito Guerra, scomparso ad agosto 2022: la Sagra ospiterà anche domenica 11 giugno la bassa musica del suo gruppo, U'Sciaraball. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Nell’ambito della 31esima Sagra della Ciliegia Ferrovia, ampio spazio anche alla cultura e all’arte con la quinta edizione della Estemporanea d’Arte e la prima edizione del Concorso Opere da Studio "RossoFerrovia" con la preziosa collaborazione dell’associazione “I Vecchi Tempi” di Turi. I due contest hanno lo scopo di richiamare a Turi artisti e pittori che, attraverso la realizzazione di opere originali, possano valorizzare la storia, l’arte e la cultura della stessa Turi. Regolamento e modalità di partecipazione sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.

Alla 31esima Sagra della Ciliegia Ferrovia è collegata anche una Lotteria: i biglietti sono già disponibili presso circa 40 punti vendita a Turi (l’elenco completo è disponibile sulla pagina facebook @SagraCiliegiaFerrovia). La lotteria, promossa con l’intento di reperire fondi per l’organizzazione della Sagra stessa, mette in palio cinque premi: al vincitore andrà una crociera per due persone. Estrazione domenica 11 giugno 2023, alle ore 23,30.

Maggiori informazioni sui canali social @SagraCiliegiaFerrovia e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.