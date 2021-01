Un 'distributore automatico di storie' nella stazione centrale di Bari: l’attesa diventa un momento per nutrire la mente

Venerdì 29 gennaio alle ore 16 è in programma l’inaugurazione del primo distributore automatico di racconti nella sede della stazione centrale della Ferrotramviaria S.P.A. di Bari.

TYT-TAKE YOUR TIME: distributore automatico di racconti è un progetto vincitore del bando regionale PIN-Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione fornisce uno strumento creativo e innovativo all’attesa dei viaggiatori che attraversano la stazione, gli aeroporti e dei cittadini che sostano in luoghi d’attesa di diversa natura: dagli studi medici agli uffici comunali, luoghi in cui sarà possibile installare il distributore automatico di racconti.

La giornata di inaugurazione sarà anticipata dalla performance ‘Ci scusiamo per il ritardo’ dei Fatti d’Arte che si svolgerà nei pressi della stazione centrale di Bari.

Grazie a TYT-Take your time, dispensatore automatico di racconti l’attesa può trasformarsi in un'occasione per arricchire la mente. Il distributore automatico di racconti è stato realizzato in sinergia con il Fablab di Bitonto e rappresenta un’occasione innovativa e originale per passare il tempo leggendo non attraverso uno schermo ma tramite un dispositivo elettronico che, su richiesta e gratuitamente, stampa in lingua italiana e inglese, un breve racconto nei terminal ferroviari e aeroportuali o in altri luoghi in cui notoriamente il momento d’attesa è lungo e spesso noioso.

I racconti distribuiti da Take Your Time sono testi originali raccolti durante una open call realizzata nei mesi precedenti a cui hanno partecipato scrittori di diverse età e nazionalità candidando i propri racconti alle cinque sezioni: ragazzi, avventura, romantico, humor, poesia/teatro.

All’inaugurazione del distributore saranno presenti gli ideatori e promotori dell’iniziativa: Filippo Modugno e Liliana Tangorra, fondatori di Lieder s.n.c. che hanno pensato di produrre e diffondere cultura attraverso TYT-TAKE YOUR TIME, un macchinario che possa rispondere a un’esigenza basilare: trasformare l’attesa in un momento in cui nutrire la mente, divertirsi, sognare e fantasticare. Un servizio per i cittadini e i turisti che attraversano le stazioni ferroviarie e gli aeroporti per fornire loro un’alternativa nel tempo d’attesa alla, spesso sterile, consultazione di uno smartphone.