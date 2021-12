'Una stella nel carrello', per Natale l'iniziativa a favore della ricerca medica per bambini in difficoltà

Arrivano anche quest’anno le stelle di Natale che accendono la speranza per i bambini e le bambine in difficoltà, sostenendo la ricerca medica.

In tutti i punti vendita con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour di Apulia Distribuzione nel Sud Italia parte l’iniziativa “Una stella nel carrello, i clienti che acquisteranno una stella di Natale a 3,99 euro, aiuteranno la Fondazione Heal e i suoi progetti di ricerca finalizzati allo studio e alla cura dei tumori cerebrali infantili.

“Nel 2020 sono stati donati 20mila euro alla ricerca, quest’anno vogliamo fare di più - afferma Michele Sgaramella, direttore vendite di Apulia Distribuzione – Aiutare la ricerca è importante, la collaborazione con la fondazione Heal ci offre l’occasione di aiutare i bambini in difficoltà”.

La campagna è stata inaugurata il 3 dicembre con la cerimonia di consegna delle prime stelle ai dipendenti di Apulia Distribuzione, a cui hanno partecipato il presidente di Apulia Distribuzione Antonio Sgaramella, il direttore commerciale Massimo Sgaramella e il Direttore Vendite Michele Sgaramella.

