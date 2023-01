Servizio Civile, aperta la selezione per 120 posti all'Università di Bari: come e quando presentare la domanda

All’Università di Bari Aldo Moro è aperta la selezione per 120 posti complessivi per operatori volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. 100 posti per il Programma di intervento Italia “Le Università Pugliesi per la cultura 2” e 20 posti per il Programma di Intervento estero “UniBa per l’estero 3”. Scadenza di presentazione delle domande: 10 febbraio 2023