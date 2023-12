Un biglietto per due ingressi: un ampio itinerario extraurbano tra il Museo Jatta di Ruvo e il Museo Archelogico di Altamura

Due luoghi della cultura radicati tra la comunità locale, porta di ingresso per la conoscenza della storia del territorio, ma anche di richiamo per un turismo sempre più internazionale, accessibili con un unico biglietto a prezzo agevolato: il Museo Nazionale Archeologico di Altamura e il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia, di straordinario interesse storico - archeologico, daranno la possibilità ai visitatori di calarsi in un più ampio itinerario extraurbano.

A partire da oggi, venerdì 1° dicembre, acquistando al consueto costo il biglietto di ingresso per il Museo di Altamura, sarà possibile visitare anche il Museo Nazionale Jatta, esibendo a Ruvo il medesimo ticket entro 7 giorni dalla data di primo utilizzo.

La nuova iniziativa temporanea nasce, in particolare, in questa fase in cui il Museo di Altamura è interessato da lavori di ammodernamento e riqualificazione della durata complessiva di un anno, finanziati con quasi due milioni di euro a valere soprattutto sul PNRR, che comporteranno necessariamente variazioni e riduzioni del percorso di visita.

Vista, quindi, la chiusura momentanea del primo piano, e ferma restando la possibilità di visitare il secondo, la Direzione Regionale Musei Puglia offre a coloro che acquistano il ticket ad Altamura, anche l’opportunità di scoprire la collezione del Museo Jatta, nell’intento di canalizzare i flussi turistici di due presidi culturali, fiori all’occhiello della provincia di Bari.

Inoltre, durante l’intero periodo di chiusura, il personale del museo di Altamura effettuerà visite accompagnate alla sezione sempre fruibile, senza maggiorazioni sul biglietto di ingresso. Il tutto sarà arricchito da un breve docu – video sulle collezioni con foto d'archivio, che ripercorrerà le fasi più importanti della storia del museo.

In attesa che il Museo, nella sua nuova veste, venga completamente restituito al pubblico, la programmazione delle iniziative promosse dal Museo proseguirà con laboratori educativi sulle tecniche di lavorazione dei manufatti preistorici e, inoltre, dopo il successo delle prime “Incursioni di lettura” con l’Associazione Link, saranno calendarizzati nuovi appuntamenti dedicati al libro e alla sua promozione nell’ambito del programma "Lettura senza mura", in collaborazione con il Comune di Altamura.