Da Giovinazzo le uova di cioccolato dedicate a Vasco Rossi: l'omaggio del maestro pasticcere Nicola Giotti

Le sue uova di cioccolato, realizzate con la tecnica dell'aerografia indiretta speculare lucida, da lui brevettata, hanno conquistato il pubblico di Modena e... il cuore di Vasco Rossi.

Il pasticciere di Giovinazzo Nicola Giotti, ormai noto in tutto il mondo per le sue particolari creazioni, nel fine settimana è stato ospite al Palasciocolá di Modena per il 'Festival del Cioccolato' dove sono state presentate le uova dedicate al rocker di Zocca. Vere e proprie 'opere d'arte', realizzate dal maestro artigiano con la sua personale tecnica decorativa.

"Nicola Giotti continua ad essere un motivo di orgoglio per la nostra Giovinazzo - dichiara il sindaco, Michele Sollecito - La sua antica e artistica arte pasticciera non trova eguali in tutto il mondo e fa di Giotti un unicum made in Giovinazzo. Dopo tante personalità omaggiate dalle sue celebri uova di cioccolato, questa volta è toccato a Vasco Rossi, un artista che già ama profondamente la Puglia avendola eletta terra di residenza estiva. Ora, perché no, sulla spinta delle uova di Giotti, invitiamo Vasco Rossi a venirci a trovare a Giovinazzo, certi che amerà la nostra regione ancora di più. Lo aspettiamo".