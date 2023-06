Un urban camp per giovani artisti e artiste che vogliono imparare l’arte del fumetto: a Bitonto parte il progetto 'Comics&Murales'

Un Urban Camp per apprendere come ideare, scrivere, disegnare e stampare un fumetto. Dal 12 al 17 giugno prende il via a Bitonto, all’interno della Biblioteca Comunale “E. Rogaedo”, Comics&Murales, un progetto indirizzato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 anni in su che vogliono cimentarsi nell’arte del fumetto, imparando tutte le fasi di realizzazione di un lavoro che nasce dalla creatività ma si sviluppa attorno a flussi di lavoro precisi, affinché una storia parta dalla propria mente ma sia resa fruibile in modo chiaro e portato alla disponibilità di tutti.

Il progetto, la cui iscrizione è completamente gratuita, è messo in campo dal Comune di Bitonto grazie ai finanziamenti della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Sthar-Lab”, è stato realizzato dall’associazione culturale Pigment Workroom insieme all’ASD L’altra Strada, all’associazione di promozione sociale ziczic e all’associazione culturale Spine Bookstore, e si avvale della guida dell’artista napoletano Diego Miedo, autore di disegni e racconti a fumetti su Napoli Monitor, Lo straniero, Internazionale e Lo stato delle città, oltre ad essere autore di libri come Il sindako, Palude e Baby Gang (editi da Monitor Edizioni), Risalendo la china (edito da Comicon, Scuola Italiana di Comix e Monitor).

“L’idea – spiega l’assessora al Welfare Silvia Altamura - è di provare ad avvicinare ragazze e ragazzi all’utilizzo della biblioteca comunale, sfruttando lo strumento del graphic novel, un nuovo modo di interpretare i fumetti, che ha saputo conquistare spazio nelle librerie, nelle biblioteche, nei musei, nei programmi didattici di scuole e università, essendo percepito non più solo come prodotto di consumo da intrattenimento, ma come legittimato attore della scena culturale”.

“Il linguaggio dei fumetti e quello dei graffiti e dei murales hanno tanto in comune. – ha detto Mario Nardulli, presidente di Pigment Workroom - Insieme al Comune di Bitonto abbiamo pensato che dei laboratori di fumetto per le giovani e i giovani all'interno della Biblioteca Comunale Rogadeo fossero una maniera diretta per spingerli a vivere un luogo così speciale. Noi di Pigment non abbiamo pensato molto a chi poteva accompagnarli in questo percorso e abbiamo individuato in Diego Miedo la grande capacità di elaborare progetti dal basso che possano finire su carta, a mo’ di fumetto, e su muro. Come succederà sulle pareti del Parco Urbano di via Togliatti nei prossimi giorni. Alla festa finale ci sarà occasione per tutti e tutte di leggere o passeggiare davanti alla storia creata collettivamente, non mancate”.

Nella settimana di laboratori le ragazze e i ragazzi impareranno a scrivere, disegnare e stampare un fumetto sotto la guida di Diego Miedo. Il lavoro degli artisti e delle artiste in erba si dipanerà anche nei luoghi della periferia urbana, portando colori e immagini sulle pareti di contenimento del parco urbano di via Togliatti, creando una simbolica connessione fra il cuore antico della città, dove ha sede la biblioteca comunale, e le sue periferie.

Ecco dunque che Comics&Murales si propone di realizzare una graphic novel e un murale con l’obiettivo di raccontare una storia su Bitonto narrata dal punto di vista della generazione più giovane della città.

A chiudere il ciclo di laboratori, nel pomeriggio del 24 giugno, è prevista una festa all’aperto animata da atlete e atleti dell’ASD L’altra Strada, che, in piena adesione alla cultura urbana, porteranno le varie discipline dell’hip hop al centro del Parco di via Togliatti, ospitando writers, breakers e dj da tutto il meridione.