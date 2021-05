Prima Checco Zalone, poi il sindaco: a Capurso è sfilata di 'vacinadi'

Anche Luca Medici, alias 'Checco Zalone' ha ricevuto la dose di vaccino. Diventando anche lui 'vacinado', come nel tormentone musicale social realizzato con l'attrice Hellen Mirren. A postare la foto del comico nell'hub di Capurso, sua città natale, è stato il sindaco Michele Laricchia. "I #VACINADI (loro). A me tocca domani" il testo che accompagna la foto. In giornata, infatti, anche il primo cittadino del comune barese ha ricevuto la sua dose, come promesso.