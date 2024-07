Oro per una giovane atleta di Valenzano: Giorgia Stramaglia campionessa italiana di danza sportiva

Vittoria per una giovane atleta barese ai Campionati italiani Assoluti e di Categoria FIDESM (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali), il più grande festival della Danza Sportiva in tutte le sue forme e discipline, che si sta svolgendo nei padiglioni della Fiera di Rimini: la quasi sedicenne Giorgia Stramaglia ha conquistato il primo posto divenendo Campionessa Italiana Combinata Latin Style Youth (16-18) classe C e ottenendo il passaggio obbligatorio in classe B.

L'atleta valenzanese ha ottenuto la medaglia d'oro in tutti e quattro i balli previsti (samba, cha-cha-cha, rumba, e jive) e dopo una gara intensa superando ben 190 atlete.

"Due giorni di gara, tanti cambiamenti improvvisi, tutto racchiuso in quelle arene, ballerini, musica, luci, 190 talenti, ragazze da tutta Italia pronte ad aggiudicarsi la posizione che desideravamo e meritavamo. Ho passato tanti turni, ed ero lì ogni volta a ballare i miei amati programmi come se fosse l'ultima ma giurando di arrivare fino all'a fine..": così la piccola (grande) Giorgia Stramaglia racconta la gioia di una vittoria raggiunta dopo anni di allenamenti e formazione, dedicando il suo traguardo a tutti coloro che l'hanno sostenuta e hanno creduto nelle sue potenzialità, la sua famiglia e il team di professionisti della scuola dance Morga di Valenzano che l'hanno guidata e accompagnata in questo viaggio.

Esplosiva e con una grandissima forza di volontà, Giorgia ha coltivato fin da piccola la sua passione per il ballo nella scuola di danza del suo paese e dopo anni di allenamenti uniti al suo talento e alla sua costanza, ora si gode la sua vittoria pronta a sognare nuovi traguardi.