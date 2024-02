Studenti di Valenzano premiati in Senato con un progetto sul risparmio energetico: 'Spegni le luci, accendi le stelle'

Gli studenti dell'ITET De Viti De Marco di Valenzano volano in Senato con il progetto "Spegni le luci, accendi le stelle": Indagine conoscitiva in materia di inquinamento luminoso nell’area metropolitana di Bari ed in particolare nell’area geografica di pertinenza della scuola (Bari, Triggiano e Valenzano).

Come si legge sulla pagina Facebook dell'istituto, gli alunni della classe 4 DV sono stati selezionati fra i 12 vincitori ex-aequo del concorso SenatoAmbiente per l’anno scolastico 2022-2023, bandito in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Gli studenti sono stati accolti in Senato lunedì 5 febbraio e hanno partecipato a una sessione di formazione sul Senato della Repubblica e le sue funzioni. Di seguito hanno svolto la visita di Palazzo Madama e della Sala della Costituzione, a Palazzo Giustiniani.

Il giorno seguente, 6 febbraio, dopo aver esposto il progetto, i Senatori hanno consegnato gli attestati di merito agli studenti e alla docente referente del progetto, Francesca Italiano, e una targa a riconoscimento del lavoro svolto dall’ Istituto scolastico al dirigente Michelino Valente.

Anche il Sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi ha condiviso la notizia sulla sua pagina Facebook: "I miei complimenti, dunque, alle studentesse e agli studenti della classe vincitrice, ai referenti... per questa ulteriore dimostrazione di un territorio dove i giovani hanno enormi potenzialità.Tutta Valenzano è fiera di voi".