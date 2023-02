Tre furti d'auto subiti in meno di tre anni, dal Barese la denuncia di un cittadino: "Servono più telecamere"

Vittima di tre furti d'auto "in meno di tre anni", tutti avvenuti "davanti casa "nelle prime ore pomeridiane". E' la denuncia di un cittadino di Valenzano, che a Baritoday racconta quanto subito. "Ogni volta - riferisce l'uomo - me le hanno fatte trovare nelle campagne tra Adelfia e Bitritto sempre tutte smontate di porte, cofani, motore ecc. ecc. L'ultima rubata il 15 febbraio scorso me l'hanno fatta trovare pure bruciata. Si preoccupano sempre di lasciare le targhe così il relitto sarà sicuramente rimosso a cura del disgraziato che sono io".

"Naturalmente - prosegue il racconto dell'uomo - ho fatto sempre regolare denuncia ma perchè è obbligatorio ma le autorità locali guardano queste denunce? Sempre davanti casa ho pure trovato altre due vetture rubate e le ho segnalate alle forze dell'ordine che hanno prontamente provveduto alla loro rimozione. Ma dobbiamo continuare così? Tutto questo è assurdo!! Mi auguro che il comune di Valenzano possa prendere a breve dei provvedimenti, magari ad esempio installando altre telecamere su quella zona e non solo in centro o in posti inutili. Le Forze dell'Ordine sarebbero così agevolate nell'espletare il loro lavoro", conclude.