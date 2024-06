Vasco Rossi torna in Puglia, "pronto per il poker a Bari": da martedì le quattro date al San Nicola

Vasco Rossi è atterrato ieri in Puglia, in vista dei quattro attesi concerti che, la prossima settimana, lo vedranno protagonista allo stadio San Nicola di Bari. E' stato lo stesso Komandante, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare il suo arrivo, con un messaggio rivolto ai fan: "Pronto per il poker a Bari".

E proprio al San Nicola, dove il primo concerto è in programma martedì 25 giugno (il 26, 29 e 30 gli altri show) l'attesa dei fan è già cominciata: c'è chi infatti, nell'intento di assicurarsi i posti migliori, già nei giorni scorsi si è accampato in tenda fuori dallo stadio.