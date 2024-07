Vasco Rossi chiude il 'mini tour' barese, il saluto ai fan: "Vi ringrazio per l'affetto e l'energia"

"Vi abbraccio e vi ringrazio tutti per l'affetto, l'energia, per l'amore". Sono queste le parole con cui Vasco Rossi saluta Bari dopo la serie di concerti che lo ha visto protagonista nello stadio San Nicola. Per il Blasco è stato l'ennesimo trionfo di pubblico, con 4 live che hanno registrato altrettanti 'sold out'. Ieri sera si è celebrata l'ultima tappa del mini tour barese del rocker di Zocca.

Il cantante ha pubblicato i suoi ringraziamenti al pubblico di Bari sulla sua pagina facebook, corredando il suo post di commiato con alcuni scatti suggestivi dei concerti svolti nel capoluogo pugliese.

Il saluto di Vasco lascia intendere che la storia fra Bari e la rockstar proseguirà in futuro: il Blasco nel suo messaggio ai fan non fissa appuntamenti, ma conclude con un "arrivederci" che promette la programmazione di nuovi concerti.

(lfoto Michele Vernone)