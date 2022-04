A Rutigliano il fascino dei misteri in cartapesta e della reliquia del "Santo Legno" nell'antica processione del Venerdì Santo

Con il Venerdì Santo terminato a Rutigliano gli antichi riti della Settimana dedicata alla Passione di Gesù. In processione sfilano i 'Sacri Misteri', splendida statua di fine '800 in cartapesta leccese che raffigurano i vari momenti della via del Calvario: "Cristo in angoscia nell'orto degli ulivi", "Cristo legato alla colonna", "Cristo incoronato di spina dorsale", "Cristo caricato della Croce", la "Veronica", la "Maddalena", "Cristo crocifisso", la "Pietà", "Cristo morto", deposto in una bara vetrata, ea chiusa e la struggente della "Addolorata "Di nero ammantato.

Il corteo, raccolto in un silenzio rispettoso, si muove alle 19.30 dalla Chiesa dell'Addolorata e viene guidato dalla storica Confraternita dell'Addolorata e di San Rocco.

Nella lunga processione tra le due colonne di fedeli in preghiera spicca una grande e pesante croce lignea, chiamata appunto la 'Grande Croce', portata in prossimità della Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola. Qui la processione accoglie al suo interno tutti i gruppi ecclesiali, le associazioni, le confraternite, l'intero clero locale, il Sindaco e tutte le autorità cittadine che scortano il Vicario della zona pastorale di Rutigliano.

L'arciprete davanti alla folla espone una preziosa reliquia: il "Santo Legno", un frammento della Croce su cui fu inchiodato Gesù, conservato dal 1677 nella Collegiata dei Rutigliano. La processione proseguie per le vie delle città lasciate al buio e illuminate solo dai ceri votivi, accompagnata dalle note dolenti della banda musicale.