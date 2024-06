Allarme Vermocane anche nei mari della Puglia: l'invasione della specie marina capace di rigenerarsi

Si sono moltiplicati a causa delle ondate di calore estive, invadendo i nostri litorali: nota per essere numerosa solo nel canale di Suezda diversi giorni è allarme Vermocane anche nei mari del Sud Italia, dalla Puglia alla Sicilia. Si tratta di veri e propri vermi marini, conosciuti anche come vermi del fuoco, carnivori e voraci, dall'aspetto colorato ma con migliaia di aculei urticanti. Non hanno nemici e se vengono spezzati in due hanno la capacità di rigenerarsi.

Rappresentano una minaccia per l'ecosostema marino, soprattutto per le riserve naturali, per i coralli, e per il lavoro dei pescatori. I biologi del laboratorio dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) attivo a Panarea e a Milazzo, li stanno studiando perchè oltre a rappresentare un pericolo per tutti gli animali lo sono in realtà anche per l'uomo: frequenti anche le ferite nei pescatori, che spesso sono costretti a ricorrere al cortisone. I vermocanepossono anche raggiungere scogli e spiagge e per questo è in atto una campagna di informazione per allertare i bagnanti sui possibili danni.