La musica di un talento pugliese per lanciare la collezione primavera estate 2021 di Versace

Porta la firma di un giovane pugliese il brano che Versace ha scelto di utilizzare per la campagna pubblicitaria: MONAKO è l’autore del brano “Turn Up” che accompagna le immagini pubblicitarie della maison di moda

Porta la firma di un giovane pugliese il brano che Versace ha scelto di utilizzare per la campagna pubblicitaria della collezione di accessori Primavera - Estate 2021. Lui è Simone De Venuto, in arte MONAKO, classe ’92, e, oltre a comporre musica è anche uno dei fondatori dell’etichetta indipendente Angapp Music, nonché membro del duo di produzione UPONCUE con Syncro (Martino Tempesta). “Turn Up” il titolo del brano, composto da MONAKO, che sta accompagnando le immagini di borse, occhiali da sole e scarpe presentate dalla celebre casa di moda italiana su propri canali social.

Nell’ultimo anno le musiche del giovane talento coratino hanno letteralmente invaso il mondo dei commercial riuscendo ad attirare l’attenzione di molti music supervisor all’interno delle produzioni pubblicitarie. Poco prima che Versace scoprisse il talento di MONAKO, il gigante svedese Klarna ha utilizzato lo stesso brano “Turn Up” per una campagna pubblicitaria dedicata ai controller delle consolle per videogiochi. È curioso leggere i commenti degli utenti che affermano di <> (saltato) la pubblicità perché attirati dalla musica. <>, è ciò che si legge in un commento di un utente (<>).

Con alle spalle una laurea conseguita con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Monopoli ed una menzione speciale per il grande contributo didattico della sua tesi dal titolo “Libertà Controllata”, il giovane produttore musicale vanta studi con maestri quali Mike Rubini, Mirko Signorile e, successivamente, Gianni Lenoci. < I momenti ispirati sono davvero pochi e dovendo fare musica tutti i giorni mi affido spesso alle capacità di manipolazione del materiale tipiche del jazz anche se la musica che produco non c’entra niente con il jazz>>, spiega lo stesso MONAKO.

E nella sua bottega ha dato vita a “Turn Up”, brano prodotto in mezza giornata durante il primo lockdown e che inizialmente non aveva intenzione di pubblicare, pensando di destinarlo solo al mercato della sincronizzazione. Essenzialmente semplice nella sua struttura, ma con un contenuto armonico che lo rende interessante insieme ad una tessitura sonora che sembra essere ‘in balia delle onde’.

<>, afferma l’autore del brano, <>.