''La via delle orecchiette'', la strada di Bari vecchia che racconta il gusto e l'arte della pasta fatta a mano

A spasso tra le storiche vie di Bari vecchia si scorgono a lavoro, sui tavolieri infarinati, le mani esperte delle casalinghe, le 'donne delle orecchiette'.

La loro maestria è conosciuta in tutto il mondo e qualche tempo fa l'ormai famosa Nunzia, icona del folklore locale, ha fatto conoscere alla Grande Mela e all'America intera, i prodotti del territorio barese partecipando alla grande manifestazione Travel show del The New York Times, nello stand della Puglia, il più importante momento pubblico di comunicazione delle destinazioni turistiche nel Nord America.

Le orecchiette, ormai famose in tutto il mondo, sono il simbolo della baresità. Del resto come non apprezzare queste delizie fatte a mano!

Ed è proprio qui, nel dedalo di vicoli di Bari Vecchia che si trova la via della pasta fatta a mano, la “Strada delle orecchiette”.

Basta recarsi nell' Arco basso ed è subito un' invasione di odori, colori, suoni che raccontano la vita quotidiana di Bari e i suoi abitanti. Le donne sedute sull'uscio delle loro case basse impastano e lavorano 'l strascnat'. Ci si sente come a casa.

Sono le donne che abitano la Bari vecchia e la vivono mostrando ai turisti la loro grande abilità nel preparare le orecchiette di semola.

La vita quotidiana fatta di lavoro e dedizione, si mescola con quella rilassata dei turisti che amano immortalare quei momenti di pura artigianalità tramandata di generazione in generazione.

Gesti rapidi e precisi, mai sbagliati, talvolta interrotti da un cordiale saluto e una posa concessa a chi vuole portare a casa il ricordo della gente di Bari, le massaie baresi, icone indiscusse dei prodotti realizzati a mano.

Da qui non si esce mai delusi perchè tutto sa di vero e questa è la Bari che racconta e affascina.