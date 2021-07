La Puglia da esplorare in barca: l'affascinante viaggio da Bari verso le terrazze a strapiombo sul mare turchese di Polignano

Le spiagge pugliesi meritano di essere visitate anche da un'altra prospettiva: ogni insenatura riserva scorci di rara bellezza. Quale migliore stagione se non quella estiva per un viaggio in barca?

Mai come in questa stagione le bellissime spiagge della Puglia meritano di essere conosciute e ammirate in tutta loro bellezza: per chi è abituato a vederle sempre via terra sono invece consigliatissime le esplorazioni via mare.

Agli occhi dei visitaori si apriranno nuovi scorci da visitare in barca: gli 800 chilometri di costa, affacciati sui mari Adriatico e Ionio, offrono tra i loro impagabili scenari delle rocce a picco sul mare, scogliere alternate a chilometri di macchia mediterranea made in Puglia e dune bianche o, ancora, abitate da una fauna selvatica e rara.

Come se non bastasse, tra l’altro, visitare la Puglia in barca non preclude la possibilità di conoscere l’entroterra della regione, ricco di tradizioni veraci e tutte da conoscere.

Navigare sulle acque di Puglia permette di conoscere e assaporare ogni parte di questa meravigliosa regione, la cui ricchezza è data anche dal perfetto equilibrio in cui cultura, storia e tradizione si fondono in una perfetta ricetta.

Ogni singola spiaggia racconta una sua storia ed evoluzione nel tempo el'elenco potrebbe essere infinito se si considera l'intera regione. Oggi vi suggeriamo il tratto di costa che da Bari porta alla bellissima Polignano a Mare.

La Puglia da visitare in barca, sebbene il viaggio sia già stato ricco di emozioni, è ancora tutto da affrontare. La città di San Nicola, Bari, permette di conoscere la tradizione del posto grazie ai suoi vicoli stretti che nascondono palazzi e strutture storiche. A pochi chilometri dal capoluogo di Puglia c’è uno dei luoghi considerati più poetici al mondo: Polignano a Mare: le sue terrazze a strapiombo sul mare turchese sono ancora più suggestive e imponenti viste dall’acqua.

