Le Pro Loco di Puglia, custodi della cultura: viaggio nella bellezza attraverso paesaggi, arte e folklore

Le Pro Loco d'Italia e della Puglia si raccontano attraverso uno storytelling: i luoghi, le persone, i volti dei volontari. Non cosa fanno le Pro Loco, ma cosa SONO le Pro Loco per il territorio. E le Pro Loco sono tante cose, ma soprattutto sono una grande rete di persone, di volontari senza i quali sagre, rievocazioni, eventi d’arte e cultura, tradizioni e storia andrebbero persi inesorabilmente. Ecco un video per promuovere la nostra Puglia, un grande patrimonio di cultura, tradizioni e folklore locale.

Il video è realizzato con U-Pulp Visual & Motion e ImaginApulia.