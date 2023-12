Vigilia di Natale tra passeggiate, auguri e folla: a Bari è il giorno degli aperitivi in centro

Auguri, drink, musica e passeggiate salutando chi è tornato in città per passare le Feste con i parenti: a Bari è il giorno del tradizionale Aperitivo della Vigilia di Natale tra centro, borgo antico e lungomare.

Migliaia di persone sono attese nel Murattiano sin dalla mattina per un 'pranzo' in compagnia, approfittare delle ultime ore per regali last minute e trascorrere in spensieratezza il 24 dicembre.

Il Comune, con l'obiettivo di evitare il più possibile caos e situazioni oltre la normale 'movida' del 24, ha predisposto due ordinanze che riguardano i divieti di vendita di fuochi d'artificio (già dal 23 dicembre e fino al 1° gennaio), nonché ol rispetto di decoro e sicurezza urbana con stop alla messa in commercio di bevande in vetro e ai dj set 'selvaggi'. Previsto anche un incremento di corse bus e park&ride Amtab per consentire a tutti di raggiungere il centro cittadino senza utilizzare l'auto.