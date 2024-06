Vignaioli in masseria 2024 - IV edizione torna il grande evento dedicato ai migliori vini artigianali dall’Italia e dal mondo a Masseria Spina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Torna, per il quarto anno consecutivo, l’evento più atteso da appassionati di vini, enoturisti, ristoratori e sommelier. Presso Masseria Spina, nel Parco Rurale di Monopoli (BA), domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio 2024, si terrà la quarta edizione di “Vignaioli in Masseria”, la grande festa del vino artigianale con oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia e dal mondo, centinaia di vini in degustazione, affiancati da buon cibo, cultura e musica. La due giorni è un invito a conoscere nuove etichette, degustare i migliori vini artigianali dall’Italia e dal mondo e incontrare direttamente i produttori per aprirsi a nuove esperienze o intavolare nuove fruttuose collaborazioni. È un viaggio di scoperta nelle storie di ogni cantina e nelle tradizioni dei vari territori coinvolti, perché ogni vino è frutto di un percorso che vale la pena di conoscere. L’evento è un’occasione imperdibile anche per visitare il Parco Rurale di Monopoli con l’antica Masseria Spina, i suoi ipogei, gli uliveti millenari e le grotte, partecipando a workshop, tour e laboratori. Domenica 30 Giugno | 18:30-2:00 (banchi di assaggio 20:00 - 00:00) Ticket: 25€ > https://bit.ly/3UUXlcm con accesso illimitato ai banchetti degustazione con tracolla e calice Lunedì 1 Luglio | 18:30-1:00 (banchi di assaggio 20:00 - 00:00) Ticket: 25€ > https://bit.ly/4bJrRg6 con accesso illimitato ai banchetti degustazione con tracolla e calice Durante l'evento sarà possibile prenotare i tour storici guidati del Parco Rurale ore 18:30 - 20:00 - 22:00 Accrediti stampa compilando il Form: https://bit.ly/3QWAE6F RIDUZIONI Ticket 2 giornate (30 Giugno + 1 Luglio) 40€ > https://bit.ly/459fAjf Operatori Ho.Re.Ca. Ticket: 10€ (max 2 persone per P.IVA) accredito in loco con biglietto da visita o pre accredito ecco il form: > https://bit.ly/44UWHA4 LE CANTINE 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔 PUGLIA: Oreste Tombolini, Pantun, Cooperativa Jazzile (Masseria Giante, Podere ai Contadini, 5e30, Piccoli Piccoli, Infestante Agricolutra Biologica), La Cattiva, Leonardo Pallotta, Loco, Firulli, Giovanni Aiello, Dei Agre BASILICATA: Camerlengo CALABRIA: Tenuta del Conte; Vini dell'Aquila; Menat; Sergio Arcuri; Giuseppe Calabrese SICILIA: Abbazia San Giorgio; Etnella CAMPANIA: Il Trave ABRUZZO: Podere San Biagio; Pistis Sophia; Cantina Indigeno TOSCANA: Matrignano, Signora Ginni, Casale MARCHE: Clandestini LAZIO: Cantina Ortaccio LIGURIA: Terra della Luna LOMBARDIA: Nove Lune; Tenuta Fornace PIEMONTE: Tenuta Foresto; Il vino e le Rose; Daniele Cesca TRENTINO: Filanda de Boron VENETO: Tenuta l'Armonia; La Preara SARDEGNA: Sa Defenza 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢 AUSTRIA: Nibiru SLOVENIA: Sebastijan Stemberger; Vina Cotar; Dejan Kukanja; Matej Svara SPAGNA: La Gutina EVENTI COLLATERALI Vignaioli in Masseria meets SpazioMusica, un progetto itinerante dedicato alla musica ed al buon vino in quattro location nel cuore della Puglia! Ingresso Libero Formula speciale degustazione vini €20,00 per 4 assaggi + tracolla e calice inclusi Ecco il link -> https://bit.ly/3KuYiDD 25.06 - ci vediamo al CACTUS (Via S. Benedetto, 37, a Polignano a mare) con vini Alberto Fot e dj set A. Fonseca 26.06 - ci vediamo al TATO'S (Via Giuseppe Garibaldi, 29, a Monopoli) con vini Pantum e dj set M. Recchia 27.06 - ci vediamo all'ALIVE (Piazza Plebiscito, 5, a Putignano) con vini Etnella e dj set F. Detommaso 28.06 - ci vediamo all'ACQUASANTA (Via Francant Arc Zaccaria, 2, a Ostuni) con vini La Preara e dj set Vins INFO E CONTATTI +39 345 3111467 - 080 802141 Info: https://linktr.ee/vignaiolinmasseria