Vin brulè: la tipica bevanda natalizia al profumo di spezie

A Natale si può sempre sperimentare in cucina preparando tipiche ricette della tradizione. Oggi vi parliamo di una bevanda tipica del Nord Europa e Nord America ma che oggi spopola in tutto il mondo richiamando il Natale e i suoi colori e sapori: il vin brulè, una bevanda calda e gustosa ricca di spezie e vino molto utile per affrontare al meglio le giornate più fredde. Il suo profumo inconfondibile e speziato accompagna le serate d'inverno ma diventa anche un efficace rimedio contro i malanni di stagione.



Ecco la ricetta per preparare un ottimo vin brulè

Ingredienti per 4 persone

1 litro di vino rosso

150 g di zucchero

1 arancia

1 limone

2 stecche di cannella

1 mela piccola

1 anice stellato

8 chiodi di garofano

½ noce moscata grattugiata

Preparazione: