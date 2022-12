Vincenzo Schettini e Jakidale a Casamassima per l'apertura del primo store Apple Premium Partner in Italia

Grande evento di inaugurazione nel Parco Commerciale Casamassima, sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 14:30, per l’apertura dell’esclusivo concept di flagship store Apple. Si tratta del primo Apple Premium Partner (APP) che C&C aprirà in Italia e rappresenta una pietra miliare per il mercato nazionale. Il concept del negozio, infatti, si ispira all’iconica esperienza dell’Apple Store e offre un servizio clienti di livello completamente nuovo.

Tante le sorprese riservate ai clienti e gli ospiti in arrivo per il giorno dell’apertura: si parte alle 14:30 con un flashmob a cura della scuola di danza VL ACADEMY A.s.d che coinvolgerà, inconsapevolmente, i clienti del centro commerciale.

L’apertura ufficiale dello store, invece, si terrà alle ore 15 con un ospite speciale: per l’occasione arriverà in Puglia Jakidale, l’influencer e youtuber italiano con 1,91 milioni di iscritti, 521mila follower su Instagram e oltre 655 mila follower su Tik Tok.

A seguire, alle ore 17, sarà il momento di Vincenzo Schettini, de La Fisica Che Ci Piace, che ha avvicinato la fisica al mondo dei social con milioni di visualizzazioni, pronto a parlare ai suoi “lovvini” del legame che esiste tra alcuni aspetti della tecnologia e la fisica stessa.

A chiudere la serata, Mista P, dj performer che ha curato gli open act di molti artisti della scena italiana del calibro di Club Dogo, Marracash, Salmo e Sfera Ebbasta, oltre ad artisti di fama internazionale come Fat Joe, M.O.P. e KRD-One.

Nel corso dell’evento, animato dai dj di 50mila Eventi, C&C regalerà prodotti Apple alle prime 200 persone che arriveranno per l’inaugurazione dello store.