Vincenzo Schettini sbarca in tv, boom di ascolti su Rai2: il professore di Monopoli conquista con 'La Fisica dell'Amore'

Educazione e intrattenimento in un mix che cattura il cuore, un format vincente che unisce la divulgazione scientifica al divertimento: così Vincenzo Schettini, il prof. monopolitano più famoso dei social, ha portato in tv la sua passione per la fisica e per l'insegnamento.

“La Fisica dell’Amore” ha conquistato 600mila spettatori con il 7,3% di share nella prima puntata andata in onda il 16 aprile e nonostante fosse in seconda serata anche quella di mercoledì 17 aprile ha registrato uno shere del 5.6% confermando così l'interesse del pubblico.

Schettini ha ringraziato tutti attraverso le sue dichiarazioni fatte a giornali e le sue storie Instagram: "Ancora non ci credo, e sono davvero contento per i commenti positivi che ho ricevuto".

Le sfide che riguardano l'emotività sono state il nocciolo delle puntate: il prof ha parlato ai ragazzi di come affrontarle, tanti i temi e gli ospiti del mondo della musica, dello spettacolo, ma anche della cultura, dello sport e del giornalismo. Non poteva mancare la musica con esibizioni dal vivo di artisti le cui canzoni sono state veicolo di sentimenti.