L'astronauta Walter Villadei incontra gli studenti dell'Università di Bari: "Lo Spazio non è così lontano"

Gli studenti dell'Università di Bari hanno incontrato, nell'aula Magna dell'Ateneo, l'astronauta Walter Villadei, rientrato da pochi giorni dalla missione Ax-3 Voluntas che lo ha visto impegnato in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per tre settimane.

Il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, nel corso del suo interventoha ricordato che “l’obiettivo è far vedere come lo Spazio sia un luogo di ricerca multidisciplinare, la presenza di un testimonial come il colonnello Villadei è per l’intera Università di Bari motivo di orgoglio. Spazio vuol dire ricerca e ricerca vuol dire domani: questo è il messaggio che vogliamo dare soprattutto ai giovani”.

Il Comandante delle Scuole Aeronautiche della Terza Regione Aerea, il generale di Squadra aerea Silvano Frigerio ha evidenziato “come Aeronautica Militare siamo felici che il post flight tour della missione Voluntas sia iniziato proprio da Bari. Come Forza Armata e come sistema Italia noi abbiamo la vision di perseguire la nostra presenza in questa nuova frontiera che è lo spazio, perché l’Aeronautica vede nello spazio la sua naturale continuazione del proprio dominio. Un’esperienza spartiacque per tante ragioni, la prima volta che un Ufficiale con la divisa dell’Aeronautica Militare partecipa ad una missione nello spazio, la prima volta che si è utilizzato un vettore commerciale e non uno istituzionale, tanta ricerca che grazie a questa missione pone l’Italia tra le nazioni al mondo che più sono e saranno nello spazio nel futuro”.

Villadei ha illustrato agli studenti i momenti più salienti della missione Voluntas: “un’esperienza straordinaria vedere la Terra dallo Spazio, vedere l’Italia dallo Spazio, nella consapevolezza che trattasi di un Paese straordinario che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività spaziali. Quest’anno ricordiamo i 60 anni dello Spazio dove l’Italia ha svolto un ruolo importante, una missione che ha messo insieme il mondo scientifico, accademico, militare e istituzionale, una grande emozione aver portato nuovamente il tricolore italiano a bordo della stazione spaziale internazionale. Lo Spazio non è così lontano, per voi rappresenta una concreta opportunità professionale di crescita non solo per quanti desiderano diventare astronauti, ma anche per tante altre professionalità, lo spazio si caratterizza come dominio fortemente interdisciplinare" ha concluso il colonnello Villadei.