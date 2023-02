Circolo della Vela Bari, due atleti baresi sui primi due gradini del podio nell'organizzzazione della regata di classe Waszp

Dopo il debutto del Circolo della Vela Bari nel mondo del foil e del windsurf con i suoi atleti che ad aprile scorso hanno partecipato alle prime regate in Waszp e Windsurf sul promontorio dell’Argentario in Toscana, in questo inizio di anno il sodalizio sportivo barese debutta nell’organizzazione di una regata di classe Waszp.

Si tratta di una nuova frontiera della vela, acrobatica e spettacolare, capace di rinnovare l’approccio a questo sport meraviglioso e di renderlo sempre più interessante e moderno. E la presenza in Puglia, a Taranto della Foil Academy, e la scelta di organizzare in Puglia il primo campionato zonale di questa specialità parlano al futuro della vela. E così fa anche il Circolo della Vela, da sempre attento alle evoluzioni e a quello che succede, pronto a seguire e inseguire le novità per offrire ai suoi atleti il massimo delle possibilità di esprimersi praticando lo sport che amano. Così è stato con il Waszp. L’avvicinamento nato per caso lo scorso anno, dopo che alcuni atleti avevano scelto di non proseguire sui 29er nonostante i successi per avvicinarsi alla vela acrobatica, quest'anno ha già dato i suoi frutti. E che frutti.

Nella prima tappa del campionato zonale Waszp organizzata in Puglia dal Circolo della Vela di Bari, infatti, in una giornata con vento tra i 10 e i 18 nodi che ha cambiato direzione passando da Ponente a Maestrale, e uno scroscio di acqua che ha bloccato la terza prova degli atleti, poi ripetuta, a conquistare i primi due gradini del podio sono stati proprio gli atleti baresi Marco Corrado e Gianluca Capezzuto, che per primi si sono approcciati a questa specialità. Alle loro spalle nella classifica generale della manifestazione Federico Quaranta del CV Ondabuena di Taranto. Quarto in generale e primo tra i master Leonardo Dinnelli sempre del CV Bari.

Ora ci sono in programma le prossime tappe del Campionato che si chiuderà a ottobre, il 22, con l’ultima regata la cui organizzazione è affidata sempre al Circolo della Vela di Bari.