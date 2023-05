Pallanuoto maschile, grande successo per Waterpolo Bari: batte la capolista Napoli e conquista i play off

Grande successo per la Waterpolo Bari che ha battuto 12 a 11 la capolista Nuoto 2000 Napoli nell'ultima partita della stagione regolare della serie B maschile (girone 3) di pallanuoto e si è così qualificata per i play off. Un risultato che sa di piccolo capolavoro sportivo viste le difficoltà logistiche della stagione, con l'uso limitato dell'impianto dello Stadio del Nuoto per gli allenamenti, la disputa delle partite casalinghe nella Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere e l'età giovanissima dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini. Un fattore che ha condizionato in positivo la stagione, grazie all'entusiamo del gruppo, ma anche in negativo con cali di concentrazione e motivazioni che hanno condizonato alcuni risultati. Una caratteristica emersa anche nell'ultima sfida contro i primi della classe, che ha visto capitan Gigi Foglio condurre per lunghi tratti, guadagnare una certa distanza come il più tre (8 a 5) all'inizio della nella terza frazione dopo essere stata in svantaggio anche di due, farsi rimontare prima del suono della sirena tornando sul meno due e tornare sotto per poi vincere nell'ultimo minuto di gioco con grande tenacia. Sugli scudi Davide Lamacchia autore di cinque reti, ma un plauso va datto all'intero gruppo che ha meritato il quarto posto a quota 31, tenendo distante Villa York di una lunghezza, e che sabato prossimo sfiderà in casa la prima del girone 4, la Rari Nantes Auditore Crotone per il l'incontro di andata del primo turno play off. Sentite le parole dell'allenatore al termine della gara contro Napoli.

“Oggi è stata una vittoria con il cuore – ha racontato Baiardini – perché la volontà dei ragazzi è stata impagabile. Raggiungere un obiettivo così prestigioso con solo un anno già giocato in questa categoria è impressionante. Abbiamo avuto alti e bassi nel campionato dettati dall'inesperienza alla quale si aggiunge la giovane età, ma nel momento decisivo i ragazzi si sono presi una bella rivincita. Consideriamo anche come è maturata questo risultato. Ci alleniamo alle 6 di mattina tutti i giorni prima di andare a scuola o università in una vasca da 25 senza la possibilità di confrontarci con altre realtà durante la settimana. Il risultato raggiunto acquista un significato ancora più importante per la squadra e la società. È stato possibile grazie alla collaborazione tra staff, tutto, che ringrazio uno ad uno, società che ci ha supportato in tutte le esigenze che comporta fare un campionato di B sempre fuori casa e i ragazzi, veri artefici di tutto. Ora – aggiunge Baiardini - avremo la possibilità di giocare almeno altre due partite di alto livello e come vada vada aggiungeremo un altro tassello importante verso la maturazione di questo gruppo e per la costruzione di una mentalità vincente. E poi come si dice visto che siamo in ballo balliamo. Noi non abbiamo nulla da perdere”.

Alla soddisfazione dell'allenatore si aggiunge quella della società.

“Un grande risultato – spiega il dirigente Sergio Gallo - che deve però far riflettere prima che gioire. Ottenere l'accesso ai play off nonostante aver giocato esclusivamente fuori casa a oltre 300 chilometri di distanza dalla propria piscina senza il proprio pubblico è segno di grande forza mentale. Allenamenti quotidiani alle 6 del mattino in una vasca da 25 metri senza un confronto durante la settimana hanno comunque rafforzato il gruppo e lo hanno portato a raggiungere questo storico risultato. I play off saranno difficili ma lotteremo come sempre fino all ultimo secondo. Un plauso – aggiunge Gallo - al mister Baiardini e ai ragazzi per il risultato ottenuto con forse quando rammarico per qualche punto perso malamente. Il percorso di questa squadra è solo in discesa e sono convinto che ci toglieremo tante altre soddisfazioni”.

Appuntamento a sabato 20 maggio per la sfida play off promozione contro Crotone.

In foto Waterpolo Bari