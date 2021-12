Week-end a Bari e provincia: gli eventi del 4 e 5 dicembre 2021

C'è aria di festa, luci colorate, alberi addobbati e musica per le strade. La nostra provincia si prepara al Natale con una serie di eventi dedicati ai grandi e ai piccini: degustazioni, visite guidate, villaggi di Babbo Natale, istallazioni luminose, presepi di luce, e poi ancora appuntamenti a teatro, concerti e mostre a tema.

Ad Alberobello il Presepe di Luce

Il Presepe di Luce fa da cornice alla 51ma edizione del Presepe Vivente per illuminare la ripartenza dopo la pandemia e festeggiare i 50 anni di uno degli eventi più attesi e più partecipati di Alberobello. «Da Betlemme a Gerulasemme» quest’anno raddoppia l’impegno per le festività proponendo la novità del Presepe di Luce. Protagonista sarà Aia Piccola dal 28 novembre al 9 gennaio: un percorso libero e gratuito all'interno del caratteristico Rione (uno dei cinque siti di Alberobello o patrimonio dell’umanità e l’unico senza negozi), dove si potranno ammirare le installazioni luminose

'Santa Claus is coming', nella villa comunale di Triggiano un fine settimana di mercatini, musica e degustazioni

Babbo Natale arriva a Triggiano il 4 e il 5 dicembre. Lo accompagnerà la buona musica, tra tradizione e innovazione, tra giovani talenti ed esperienza. Suonerà il Natale a Santa Claus is Coming.

Ulivo Day a Natale, visite agli impianti produttivi, passeggiate tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, tour guidati

Il 5 dicembre la magica atmosfera delle feste entra nelle aziende del Movimento Turismo dell’Olio Puglia con Ulivo Day a Natale, evento in cui tra visite agli impianti produttivi, passeggiate tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, tour guidati nelle zone circostanti le aziende, degustazioni, ricette della tradizione, musica, eventi di solidarietà, i frantoi del MTO Puglia si trasformano in “mercatini di Natale”, dove acquistare olio e prodotti per la famiglia ma anche da regalare.

Laboratori scientifici e spettacoli dedicati alle stelle

Un ricco programma quello del Planetario di Bari tra laboratori scientifici per bambini "LEGO ON THE MOON” e “MOLECULUS” e spettacoli alla scoperta del cosmo e dei pianeti con “AVVENTURE NELLO SPAZIO” e “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”.

Venere - Adone e Tarzan ragazzo selvaggio in scena nel week-end al Teatro Kismet di Bari

La scoperta della propria identità che ricalca un celebre poemetto di Shakespeare. Il racconto delle origini del più famoso ‘uomo della giungla’, eroe esotico amato da grandi e piccini. Un doppio appuntamento per il pubblico di tutte le età va in scena nel week-end al Teatro Kismet di Bari (con due coproduzioni di Teatri di Bari.

A Mola di Bari Peppe Servillo con "Il carnevale degli animali"

Il cantautore degli Avion Travel, Peppe Servillo, e il Pathos Ensemble composto da Silvia Mazzon (violino), Mirco Ghirardini (clarinetto) e Marcello Mazzoni (pianoforte), propongono un nuovo concerto-reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de «Il Carnevale degli animali» di Camille Saint-Saëns, il compositore francese del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Visite guidate per Bari

Sabato 4 dicembre visita guidata alle EDICOLE VOTIVE DI BARI VECCHIA e domenica 5 dicembre visita guidata con itinerario SOTTERRANEO E LA VIA BIZANTINA. Domenica 05 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario "Bari Nicolaiana" alla scoperta dei tesori della cittadella di San Nicola, esplorando lo splendido museo Nicolaiano. Domenica 05 ore 17.30 appuntamento con il secondo itinerario sul rione Madonnella: "Alle origini dell’Oriente" Il rioneche racconta come pochi la storia di Bari.

Natale in frantoio, degustazioni dell'olio novello, promozioni e visite guidate

La Pro Loco Toritto - Quasano, in collaborazione con Frantoio Carone Terra degli Ulivi, Frantoio Macchia, Oleificio Cooperativo Contado e Frantoio Germano, organizzano "Natale in Frantoio". Degustazioni dell'olio novello, promozioni e visite guidate nel frantoio, vi aspettano durante tutto il mese di Dicembre e nel weekend dell'Epifania.

A Valenzano la casa di Babbo Natale con elfi, burattini, giocolieri, clown e tanta altre magiche sorprese

Lasciati avvolgere dall'incantata atmosfera natalizia. In arrivo Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini.A Valenzano un evento speciale: Babbo Natale sarà presente nella sua casetta in compagnia di Elfi, burattini, giocolieri, clown e tanta altre magiche sorprese.e Poi ancora una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini con le casette in legno ricche di prodotti culinari e artigianato locale, e ancora, mostre, le luminarie e artisti di strada

Joe Barbieri in concerto sul palco Teatro Forma di Bari

Sabato 4 dicembre, alle 21,30, è la volta al Teatro Forma di Bari di un attesissimo ritorno: quello di Joe Barbieri, pregevole cantautore napoletano in grado di esplorare tutte le sfumature di una forbita ricerca musicale, letteraria, linguistica e sonora.

A brick for Nick: l’opera del San Nicola di mattoncini in mostra al Museo Civico di Bari

L’opera del San Nicola di mattoncini, progettata e realizzata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego© Certified Professional italiano, nell’ambito del progetto di partecipazione Be Nicholas e che sarà esposta nel Museo Civico di Bari dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Scopri QUI la programmazione di questo fine settimana barese.