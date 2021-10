Week-end a Bari e provincia: gli eventi in programma dal 22 al 24 ottobre 2021

Un weekend di quasi fine ottobre, tempo di escursioni fuori porta, visite guidate per la città, mostre, piccoli concerti e appuntamenti a teatro per grandi e piccini.

Scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti di questo fine settimana barese.

Ancora una volta il Teatro Margherita fa da cornice, dal 14 ottobre al 14 novembre 2021 a World Press Photo Exhibition, l’esposizione internazionale, con le sue otto sezioni: Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News.

Sono 159 gli scatti dei fotografi vincitori di questa edizione del concorso, selezionati, per la prima volta online, dalle giurie specializzate presiedute da NayanTara Gurung Kakshapati e MuyiXiao. Una valutazione che è avvenuta tra 74.470 immagini proposte da 4.315 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo.

Visite guidate alla scoperta della Bari: appuntamento con 'Bari sotto la città' un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. E poi ancora nelle splendide viuzze del centro storico, dove si incontrearanno archi e corti di epoca medievale.

Per gli amanti del mondo sotterraneo l'imperdibile appuntamento con Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia delle Grotte di Castellana.

Per gli appassionati dell'opera appuntamento al Petruzzelli con Nabucco, Dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera, ispirato al dramma “Nabuchodonosor” di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornue.

Per i piccini (e non solo) viaggio tra le polveri stellari e passando per l’estinzione dei dinosauri e un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo con gli spettacoli del Planetario Sky Skan di Bari.

Al Teatro Abeliano l’Anonima GR di Dante Marmone e Tiziana Schiavarellicon lo spettacolo «Un fattaccio all'improvviso», una commedia che affronta, con la satira e la comicità, il tema scottante della violenza e del cinismo dilagante.

Con il ritorno dei teatri al cento per cento della loro capienza, tornano a fioccare i debutti teatrali. Domenica 24 ottobre è, infatti, prevista la prima di “VERDE BIANCO ROSSO”, nuova coproduzione di danza contemporanea a cura di Arti Sinespazio 3.0 e il Collettivo Magnitudo. Lo spettacolo debutterà nell’ambito dell’ultima serata del Festival Cre_Azioni presso la Cittadella degli Artisti a Molfetta con apertura del sipario alle ore 20.00.

Ad Altamura lo spettacolo "Anima smarrita" del duo Alessio Boni e Marcello Prayer. Concertato a due su Dante Alighieri. Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante.

La nuova produzione Teatri di Bari | Rodrigo si apre con Un’ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale. La giornalista e scrittrice Concita De Gregorio dà voce in un’ultima orazione funebre a cinque donne - Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi - che prendono parola per l’ultima volta. E dicono di sé, senza diritto di replica. Ritratti che prendono vita accompagnati dalla musica live della cantautrice Erica Mou, con la regia di Teresa Ludovico, in scena al Kismet per sei serate.

Per gli appassionati di escursioni segnaliamo Suburban explorer Bari - Masseria Maselli, antico "fiume di pietra" sempre stato un luogo di rilevanza strategica per le genti e per il selvatico, Trekking al pulicchio di Gravina, percorso, fra boschi e jazzi, scopriremo molti segreti della storia geologica pugliese, fino alla storia umana molto più recente legata agli jazzi ed alla transumanza di pastori e greggi.

Per scoprire tutti gli eventi in programma CLICCA QUI.