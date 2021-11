Week-end del 13 e 14 novembre 2021: gli eventi a Bari e provincia

Parte il secondo fine settimana di novembre tra sagre dedicate ai prodotti locali, spettacoli a teatro, mostre e concerti. Ecco tutti gli eventi a Bari e provincia.

Sagre e degustazioni

Iniziamo con la prima edizione di «Benvenuto Novello!», a Rutigliano una festa dedicata all’ottimo vino novello di Puglia delle cantine Crifo, Due Palme, Ferri, Rivera, Torrevento, Upal, Zecca. Si potranno inoltre gustare caldarroste, frittelle e piatti tipici di Rutigliano e visitare il Borgo Antico con i suoi monumenti, le chiese, i palazzi storici, scorci suggestivi, fischietti in terracotta, installazioni artistiche ed esposizioni decorative.

Ricordiamo che venerdì 12 novembre 2021, a partire dalle ore 20:00, all’interno del centro storico di Gioia del Colle si terrà la prima edizione dell’evento “I calici di San Martino”, una piacevole serata all’insegna della degustazione di vini e di prodotti tipici del nostro territorio, con tanta musica dal vivo lungo l’intero percorso che partirà da via Michele Petrera e si articolerà in via Serpente, via Antonio Spada, via Piottola, via Concezione e via Giuseppe Barba.

A Ruvo di Puglia fa tappa la sagra itinerante del fungo Cardoncello dove le degustazioni rappresenteranno il piatto forte della manifestazione. Ci saranno tante altre attività di intrattenimento e di spettacolo: visite guidate, spettacoli e molto altro.

Visite guidate ed escursioni

Il 12, 13, 19 e 20 novembre arriva in città “Turisti per Bari”, l’iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del centro storico di Bari e del quartiere Murattiano attraverso una serie di attività, eventi e spettacoli legati ai temi salienti della storia del territorio. Scopri l'intero programma QUI.

Domenica 14 novembre, nell'ambito della XVI Edizione della Sagra del Fungo Cardoncello, la Pro Loco di Ruvo di Puglia promuove la visita guidata dal tema: “Ruvo di Puglia sotterranea: sulle orme dell’antichità”. Il percorso comprende la visita guidata presso l’ipogeo della Cattedrale e il succorpo della Chiesa del Purgatorio, a tutti nota come Grotta di San Cleto. Appuntamento con “Bari Sotto la Città”. Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

E poi ancora visita guidata a Conversano nel borgo ottocentesco, lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddisguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casal nuovo. Per gli amanti delle scrursioni invece “Puglia Archeo – Trekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola", un percorso tra i sentieri lungo la costa di Polignano alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Spettacoli e concerti

Un capolavoro inedito per la storia musicale di Bari: Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov al Teatro Petruzzelli di Bari.

Al Teatro Forma di Bari arriva la voce meravigliosa di Tosca, cantante, attrice ed artista eclettica con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione. Un grande ritorno, il suo, in una città che l'ha sempre acclamata, con due serate che si preannunciano molto raffinate.

Gianni Ciardo apre la stagione “Comix” al Teatroteam con “N ovecento ” di Alessandro Baricco. Accanto a Gianni Ciardo , che interpreterà Novecento, Franco Ferrante nei panni di un inconsueto, quanto curioso portiere di un misterioso luogo in cui Novecento giungerà ed in cui inizierà a raccontare la propria fantastica ed affascinante vita sulla nave Virginian e Marilù Quercia, sognante e trasognato amore perduto.

Un racconto sulle identità di genere che parte dalla Genesi, anzi da una personale Genesi: la drammaturga e performer inglese Jo Clifford firma lo spettacolo Ev? (produzione Teatri di Vita), al debutto nazionale al Teatro Kismet di Bari.

Imperdibile lo spettacolo aereo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia a 70 metri di profondità, ambientato nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana.

Al Planetario di Bari spettacoli di teatro-scienza e laboratori scientifici per i piccoli alla scoperta dei missteri dell'Universo.

A Bari la seconda tappa di ART&more by gloTM in collaborazione con Nico Vascellari: Con “Alba dei tempi’’ Vascellari porta a Bari un’imponente installazione che vede protagonista la pittura rupestre, la più antica forma d’arte, che esce dalla caverna e diventa una grande scultura di metallo.