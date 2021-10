Il lungo Week-end di Halloween e Ognissanti 2021: gli eventi a Bari e provincia

In città e non solo c'è aria di festa e un grande desiderio di stare insieme: dalla notte di Halloween alla festa di Tutti i Santi appuntamenti tra spettacoli emozionanti, laboratori a tema, visite guidate alla scoperta del territorio e poi ancora mostre e concerti per un un fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura.

Ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana barese

Il caratteristico centro storico putignanese, dopo il successo della mostra su Dante “Racconti di carta”, si prepara quindi ad ospitare Pupazzi Stregati. Nel giorno che precede la tanto attesa notte di Halloween, fantasmini e mostriciattoli d’ogni genere potranno cimentarsi liberamente in una serie di attività in piazza Santa Maria, nel cuore antico della cittadina. Per gli amanti del brivido una visita guidata a tema Storie di paura fra i trulli di Alberobello: una passeggiata fra i trulli per scoprire anche le origini di una tradizione locale ormai scomparsa: "L'anème di muorte". E poi ancora laboratori e spettacoli dedicati allo spazio e ai terrificanti eventi dell’Universo al Planetario di Bari. E ancora il weekend più spaventoso dell’anno all’insegna di Pulcinella alle prese con diavoli, morte e segreti paurosi al Teatro Casa di Pulcinella.

Ad Alberobello un viaggio indietro nel tempo in cui presente e passato si fondono alla ricerca e alle radici della storia. le principali vie cittadine saranno animate da artisti di strada, musicisti e figuranti in costume. La performance itinerante allieterà visitatori e turisti. Saltimbanchi, sputa fuoco, giocolieri, trampolieri, danzatori e musicisti promuoveranno l’evento e guideranno il pubblico verso il sito che ospita la Rievocazione serale e il Museo Vivente del Trullo che domenica 31 ottobre sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30: una guida introdurrà gli ospiti in un percorso allestito con postazioni e figuranti in costume per rappresentare i vecchi mestieri e le usanze tipiche del luogo.

Numerose le visite guidate per Bari e dei suoi tesori sotterranei e dei paesaggi incontaminati come il Bosco delle Pianelle per conoscere le tracce di lupi, ghiandaie e di altri animali selvatici e per scoprire i segreti delle piante e i loro usi tradizionali.

Imperdibile l'appuntamento con la visita Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia delle Grotte di Castellana.

Ancora per le famiglie l'evento Family concert, il piacevole appuntamento fisso con la grande Musica sinfonica al Teatro Petruzzelli dedicato alle famiglie. Un ciclo di concerti dal repertorio classico, pensato su misura per un pubblico di tutte le età e trasmesso ad un orario pomeridiano, comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani.

Ecco arrivato finamente il 1° appuntamento di spettacolo della rassegna 'A teatro con mamma e papà', domenica 31 ottobre a alle ore 18:00 al Teatro Abeliano va in scena Senza Piume.

Le porte dell’Inferno nella caverna della Grave di Castellana apriranno al pubblico domenica 31 ottobre in occasione di Halloween. Rappresentazione che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante.

Per gli appassionati di gastronomia “Alla scoperta di antichi sapori”, appuntamento con la storia e le tradizioni dei prodotti tipici come pane, mandorle, olio e olive.

Ultimi giorni per visitare al Museo Civico la mostra itinerante “La Fontana racconta”, dedicata alla storica colonnina in ghisa che da oltre un secolo popola tutte le piazze dei centri pugliesi, simbolo della conquista dell’acqua in un terra da sempre in lotta con la scarsità di risorse idriche.

Al Teatro Margherita World Press Photo Exhibition Bari 2021, l’esposizione di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo: sabato 30 ottobre alle ore 18.30 sarà la volta del romagnolo Lorenzo Tugnoli, primo italiano insignito del premio Pulitzer per la fotografia e vincitore di World Press Photo 2021 nella categoria Stories – Spot News. Il reporter, in collegamento da Beirut, dialogherà con il giornalista Giuliano Foschini.

Per vedere gli eventi in programma questo fine settimana CLICCA QUI. Per gli eventi del 1 novembre invece QUI.