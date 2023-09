Weekend a Bari e provincia: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Mostre, visite guidate, musica e sapori. Settembre si apre con un weekend ricco di proposte di proposte e appuntamenti, tra Bari e la sua provincia. Ecco una panoramica sugli eventi da non perdere in città e nei dintorni in questo fine settimana.

Robert Plant a Bari: uno degli eventi di punta del cartellone estivo barese, il concerto (sold out) dell'ex cantante dei Led Zeppelin chiude gli appuntamenti del Locus festival. Sempre sul fronte degli appuntamenti musicali, a Rutigliano tre ospiti di spicco per la chiusura del Minerva festival: Nino Buonocore, Peppe Servillo e Joe Barbieri. A Bitonto, invece, è tempo di Blues Festival, con quattro concerti gratuiti fino a domenica. A Corato, spazio al cinema digitale indipendente con gli appuntamenti dell'Apulia Web Fest.

A Capurso, la musica fa da cornice al SensAzioni Beer Fest, mentre a Santeramo la 'Festa contadina' offre un viaggio alla scoperta degli usi e dei costumi della cultura rurale.

Per chi è alla ricerca di una mostra da visitare, da segnalare l'esposizione dedicata a Raffaella Carrà al Museo Civico di Bari (in chiusura domenica, 3 settembre), mentre a Monopoli prende il via il Phest, festival internazionale di fotografia e arte. E ancora, per chi vuole cogliere l'occasione del weekend per una visita guidata, le proposte non mancano, dai percorsi dedicati a Bari vecchia alla storia dei teatri baresi.

