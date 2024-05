Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere tra il 1 e 2 giugno 2024

Il mese di giugno inizia con un fine settimana da urlo grazie ad una serie di appuntamenti all'aperto all'insegna della tradizione e della valorizzazione del territorio: a Conversano e Turi nello stesso week-end è in programma la “Sagra della Ciliegia Ferrovia” con spettacoli e iniziative collaterali. Anche a Bari arriva un'imperdibile manifestazione con il gusto al Parco Due Giugno tra sapori locali e internazionali. Non mancheranno gli eventi dedicati alla musica, gli ingressi gratuiti nei Musei e le numerose visite guidate per scoprire la città attraverso percorsi inediti.

Date un'occhiata:

A Bari torna International Street Food, la manifestazione gastronomica dedicata al cibo di strada: i visitatori potranno assaporare le migliori specialità italiane e straniere dello street food, grazie a un'offerta che va dalle cucine internazionali alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

I cittadini turesi si preparano ad accogliere turisti e visitatori che torneranno ad affollare numerosissimi le strade del borgo situato a pochi chilometri di distanza dal capoluogo Bari in occasione della “Sagra della Ciliegia Ferrovia” :Turi diventerà un villaggio con stand commerciali, enogastronomici, mercatini artigiani e hobbisti, con eventi di musica e spettacolo ed appuntamenti collaterali con mostre d’arte e i tour guidati della città.

Nello stesso week-end anche a Conversano arriva la “Festa della Ciliegia”: un ricco programma che mette al centro “Sua maestà”, la ciliegia Ferrovia, ma nel quale sono previste decine di appuntamenti tra spettacolo, intrattenimento, approfondimento e gastronomia. Tra le iniziative di spicco, il “Mercatino Troppo Buono”, una vera e propria via del gusto che guiderà i visitatori attraverso le delizie enogastronomiche locali. Inoltre, walking tour e ciclopasseggiate tematiche permetteranno di esplorare il territorio in modo innovativo.

Anche Molfetta festeggia con “Lula beer” la gastronomia, l’arte e la musica, proponendo un’ampia gamma di attività artistiche e teatrali rivolte a tutta la famiglia, con ingresso gratuito.

Il più grande festival di ukulele d’Italia porterà 40 artisti internazionali nelle location più suggestive di Monopoli: una quattro giorni con performance live, concerti, jam session e street parade, che coinvolgeranno artisti italiani e internazionali, residenti e turisti per animare i luoghi più iconici della città. Tutti gli eventi, tranne i workshop, sono gratuiti.

A Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, ci saranno Annalisa e Tananai per il l rush finale di “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Anche in questo caso lo spettacolo avrà inizio alle 18 e andrà avanti fin quando nello studio mobile della radio del sud non arriveranno i due artisti per le interviste. Al termine, l’esibizione sul cuore di “Road to Battiti”, dove canteranno entrambi due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Musica, mare e degustazioni con a Torre Quetta con il format domenicale pronto ad accogliere al meglio tutti i cittadini baresi e non che decideranno di trascorrere la Domenica in riva al mare. Il Sunday Quett riprende con una declinazione ancora più ricca di eventi, per assicurare ad ogni angolo, il suo intrattenimento dedicato, in modo da poter permettere a tutti gli ospiti di scegliere non solo il tipo di attività ma anche l’orario più congeniale.

Le vie dello shopping barese diventano giardini a cieolo aperto con Primavera Mediterranea, installazioni “green” realizzate dalle aziende florovivaistiche del territorio. Bari accoglie i visitatori in una vera e propria oasi diffusa in cui ossigenare il corpo e lo spirito: un giardino in cui tutto è bellezza, stile, natura.

Visite guidate alla scoperta di Bari e dei suoi tesori tra castelli, palazzi, percorsi sotterranei e aperitivi con vista e ingressi gratuiti nei musei del capoluogo e provincia: QUI tutte le proposte.

Due mostre da non perdere tra Alberobello e Conversano: “Andy Warhol. Life, Pop & Rock” è il titolo della mostra allestita negli spazi di Casa Alberobello in largo Martellotta e rappresenta un progetto speciale con un’ampia selezione di opere, tutta l’evoluzione artistica e umana di uno dei più grandi protagonisti dell’arte del nostro tempo. Al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano la grande mostra Chagall. Sogno d’amore: oltre 100 bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall.