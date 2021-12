Weekend a Bari e provincia: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021

Il secondo fine settimana di dicembre sarà ricco di eventi dedicati al Natale: a Bari e provincia tanti appuntamenti con le luci, i presepi, le casette di Santa Claus e i mercatini di prodotti artigianali. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini come anche i concerti, le mostre e le visite guidate alla scoperta delle meraviglie del capolugo e della provincia. Sperando nel bel tempo si potranno ammirare le numerose installazioni luminose nei diversi borghi della provinvcia e godersi una passeggiata tra luci e vetrine della nostra magica città.

CONSULTA L'AGENDA COMPLETA DEGLI EVENTI

QUI LE INIZIATIVE DI NATALE IN PROVINCIA

'Mo ven Natal 2021', a Carbonara di Bari la magia del Natale tra musica, spettacoli e tanto divertimento

Una grande festa, rivolta ad adulti e bambini, per condividere e festeggiare insieme la magia del Natale tra musica, spettacoli e tanto divertimento. L’apertura della manifestazione è affidata all’Associazione Wonderland eventi che allestirà un grande villaggio di Babbo Natale gonfiabile dove Babbo Natale, insieme agli elfi e a tutti gli animali del polo nord, potrà incontrare i più piccoli e ricevere le loro letterine. Si proseguirà poi con l’Associazione Progetto Carbonara che inaugurerà e accenderà l’albero realizzato ai soci e legato alla tradizione culturale e popolare di Carbonara. Il maestro Vito Guerra, in arte “Piripicchio”, riscalderà gli animi del pubblico con un viaggio musicale tra i ritmi e i suoni della musica popolare meridionale. Poi, grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI-Bari, si assisterà alla discesa in teleferica di Babbo Natale che, accompagnato dai suoi fidati elfi, distribuirà caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Il gran finale spetterà, invece, al gruppo “Fourzone Company”, che riarrangerà coralmente brani natalizi e non solo. Durante la serata sarà possibile acquistare prodotti artigianali natalizi.

Raffaello Tullo in scena con il suo nuovo spettacolo da solista 'Contrattempi moderni' al Teatro Traetta di Bitonto

Il performer Raffaello Tullo, fondatore e autore di tutti gli spettacoli del noto gruppo della Rimbamband adesso giunge al debutto teatrale in uno spettacolo da solista, coniugando comicità, musica, citazionismo e virtuosismi.

Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi in “Figlie di Eva”

Figlie di EVA è la storia di un uomo potente, che raggira tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. Figlie di EVA è tre storie in una, come sono tre i nomi delle protagoniste: Elvira, Vicky e Antonia. Elvira.

Gli appuntamenti del Planetario di Bari: spettacoli di teatro-scienza e fede e laboratori scientifici

Sabato 11 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON” ed esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Domenica 12 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MARS” e dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di planetario “LA CORSA DELLA VITA”.

Puglia archeo trekking

Sabato 11 ore 10.00 appuntamento con "Le Pietre Tagliate". Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un territorio caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline tra i bassi dossi arrotondati. Domenica 12 ore 10.30 appuntamento alla Foresta di Mercadante – Frà Diavolo”. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo.

A Terlizzi 'Storie di Natale'

Ogni sera dal 10 al 12 dicembre spettacoli itineranti con artisti di strada, musicisti, attori e show. Non mancherà un percorso enogastronomico, e per i più piccoli ogni giorno ci sarà la casetta di Babbo Natale.

A brick for Nick: l’opera del San Nicola di mattoncini in mostra al Museo Civico

Due metri di altezza e 60mila mattoncini colorati; gli occhi accoglienti e una mano tesa, che sorregge tre doni. È così l’opera del San Nicola di mattoncini esposta nel Museo Civico di Bari fino al 9 gennaio 2022.

Visite guidate all'Apulia Film House

Apulia Film House ha riaperto al pubblico con le visite guidate. La struttura polifunzionale di Apulia Film Commission inaugurata il 31 luglio 2020, è possibile visitarla ogni lunedì fino al 20 dicembre dalle 16 alle 18

Nelle Grotte di Castellana Hell in the Cave’s Dante Jukebox e nuova replica di Hell in the Cave

Il 10 dicembre alle ore 20:00 nelle grotte si tornerà a parlare della Divina Commedia con lo spettacolo Hell in the Cave’s Dante Jukebox, un modo nuovo per immergersi in questo capolavoro. Domenica 12 dicembre alle ore 18:30 nuova replica di Hell in the cave, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana.

La mostra 'Modigliani, l’artista italiano. Multimedia Experience' a Palazzo Baldassarre di Altamura

Un evento significativo dedicato al grande Maestro e al suo immaginario femminile. Un’occasione per i visitatori di conoscere l'artista livornese: in mostra, grazie al format innovativo ed esclusivo, i ritratti di Jeanne Hébuterne, compagna e musa di Modigliani.