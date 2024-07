Weekend a Bari e dintorni: gli appuntamenti da non perdere il 13 e 14 luglio 2024

Sarà un fine settimana infuocato dalla musica grazie ai numerosi concerti in programma a Bari e dintorni senza dimenticare le passeggiate e i concerti all'alba, le suggestive serate dedicate alle stelle e gli spettacoli. Date un'occhiata a tutti gli appuntamenti presenti in agenda:

Tappa barese del suo nuovo tour estivo 2024 negli stadi di Max Pezzali: nella magica arena del San Nicola tutti i successi dei suoi 35 anni di carriera per una serata davvero indimenticabile.

Con il mese di luglio, il Locus Festival fa un vero e proprio regalo al proprio pubblico e al proprio territorio. Sabato 13 luglio, fra i famosissimi trulli del centro storico di Alberobello (BA), va in scena un imperdibile concerto a ingresso libero con l’apprezzato duo Colapesce Dimartino.La serata gratuita alberobellese sarà anticipata e seguita da altre due notti di musica a ingresso libero a cura del programma di Rai Radio2 “Musical Box”.

Alex Britti è pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i nuovi brani del futuro disco in arrivo sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra. Appuntamento il 14 luglio al Fossato del Castello di Barletta.

Nel weekend tornano gli appuntamenti astronomici nei Parchi delle Stelle: Venerdì 12 Luglio dalle ore 19:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 22:30 ci ritroveremo nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Sabato 13 Luglio a partire dalle ore 20:30 sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso la tenuta IPPEDICO, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia nei pressi di Torre dei Guardiani. Domenica 14 Luglio appuntamento in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso, presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 19:00 per visitare l’azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria per un aperitivo murgiano.

Fa tappa a Monopoli il 13 e 14 luglio Les Nuits En Or 2024. La rassegna, curata da Sudestival, vedrà la proiezione nella due giorni dei 30 migliori cortometraggi dell’anno. Un evento internazionale, in collaborazione con l'Académie des César e l'Accademia di Cinema Italiano - Premi David di Donatello, che porta in Puglia le opere premiate nei più importanti festival cinematografici di tutto il mondo. Entrambe le rassegne sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 13 luglio nella sala Damio di Japigia con il laboratorio/guida all’ascolto dedicato alla musica di Enzo Gragnaniello, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Officina Orffiana delle Arti. A seguire sarà il Teatro Abeliano, alle ore 21 ad ospitare la prima regionale del nuovo concerto dal titolo L’ammore è na rivoluzione del noto cantautore napoletano.

Domenica 14 ore appuntamento con “ArcheoTrekking all’alba – Costa Ripagnola con Colazione” alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Sabato 13 appuntamento con “Archeo Trekking – Storie e leggende dello Jazzo del Demonio al bosco di Scoparella". Un percorso ad anello alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali.

Sabato 13 appuntamento con l’itinerario “Bari Araba” alla scoperta di storie legate alla presenza araba nella nostra città. Dall’Emirato Arabo di Bari, alla battaglia con i Veneziani, fino ai simboli e all’arte legati al mondo saraceno.

Concerto all'alba a Monopoli con ApuliAntiqua: domenica 14 luglio, alle ore 5.15 (con ingresso a pagamento) sul piazzale della chiesa di San Michele in Frangesto, in località Impalata, dove echi di un tempo forse perduto risuoneranno attraverso danze italiane medievali colte e popolari eseguite con vielle, rieche, lire calabresi e altri strumenti antichi dagli specialisti Fabio Tricomi e Domenico Scicchitano.