Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 14 al 16 giugno 2024

Una serie di eventi animeranno l'ultimo fine settimana di primavera: viaggio tra le meraviglie archeologiche grazie alle numerose visite guidate in programma nei Castelli, Musei e Parchi di Bari e provincia, rievocazione storica ad Acquaviva con degustazioni e poi concerti, partita di calcio dell'Italia su maxischermo, cinema e concerti all'aperto e visite guidate.

Un appuntamento con la storia per recuperare le radici di una tradizione contadina e per promuovere Acquaviva fuori dai confini cittadini. E’ il duplice obiettivo della prima edizione del “Palio del Traino”, rievocazione storica che si terrà i prossimi 14 e 15 giugno nelle piazze del centro storico della città. Il palio è una gara fra dodici contrade, rappresentate da dodici squadre, che si sfideranno in giri all’interno di un percorso. Il premio per il vincitore sarà il drappo con il simbolo della manifestazione e la fornitura di prodotti tipici locali.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2024 si celebrano le Giornate Europee dell’Archeologia, un’occasione per addentrarsi nella storia millenaria di Castelli, Musei e Parchi pugliesi. Variegato e per un pubblico eterogeneo si presenta il cartellone degli eventi in programma nei luoghi della cultura: QUI tutte le iniziative nei luoghi della cultura di Bari e provincia.

Dopo il trionfo dei 14 show sold out nei palazzetti di Firenze e Roma lo scorso marzo, prendono il via con l’acclamatissimo ritorno live di Renato Zero a Bari gli appuntamenti estivi di Autoritratto - I concerti evento: doppia data all’Arena della Vittoria venerdì 14 (sold out) e domenica 16 giugno.

C’è grande fermento per i prossimi grandi appuntamenti nel “Borgo in Fiore” di Conversano: una ricca programmazione dedicata a tutte le arti, a partire dalla musica. Dal 14 al 16 giugno, tre serate all’ombra dell’imponente maniero che fu dei Conti di Conversano per il CFM Conversano Music Festival. Saranno 14 gli artisti emergenti del contest CFM 2024, valutati da una giuria di esperti guidata dal M° Mario Rosini. Accanto a chi sogna di farsi strada nel mondo della musica, saliranno sul palco i big: i Gemelli Diversi saranno on stage la sera di venerdì 14 giugno, Skanderground sabato 15 giugno, mentre domenica 16 giugno si alterneranno sul palco Bundamove feat. Bunna (Africa Unite), Inoki e Antonio Castrignanò.

Cinema sotto le stelle all'Arena 4 Palme di Bari: il pubblico vivrà così il miglior compromesso per gustarsi film sotto le stelle, tra capolavori restaurati, anteprime e una programmazione improntata al grande cinema d’autore.

L’Anfiteatro della Pace di Japigia torna a riaccendersi grazie alla gestione targata AncheCinema, che inaugura l’estate 2024 con la proiezione gratuita su maxischermo delle partite di calcio dell’Italia dei campionati europei 2024: una coinvolgente occasione di aggregazione per la città.

Si ritorna finalmente ad osservare il cielo stellato con i telescopi e a vivere una straordinaria esperienza naturalistica.

Appuntamento nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un una serata dedicata all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Visite guidate alla scoperta di di Bari tra percorsi sotterranei, teatri e palazzi storici e poi ancora trekking tra casali, querce ed eremi: QUI tutte le visite in programma.

Gaia Gentile sarà la grande protagonista di un concerto antologico nel chiostro di San Domenico, a Molfetta, con l’Oles Pop Orchestra diretta da Giacomo Desiante, appuntamento inserito nella stagione Kaleidos ‘24 firmata da Pietro Laera per la Fondazione Musicale Valente.

Venerdì 14 e sabato 15 giugno al Demodè Club di Modugno saranno proposti il primo appuntamento dei “Latin garden” feste che si svolgeranno settimanalmente incentrate sulla musica caraibica seleziona dal dj Pino Valerio e il giorno seguente il party “Hit’s maniak”.