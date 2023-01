Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 21 e 22 gennaio 2023

Un nuovo weekend è alle porte, sono tanti e variegati gli appuntamenti da non perdere in città: dagli spettacoli alla musica, dalle manifestazioni storico-culturali alle numerose visite guidate ed escursioni alla scoperta del nostro territorio.

In particolare:

A Rutigliano il borgo antico si animerà di musica, spettacoli e soprattutto di fischietti e i figuli, gli artigiani, gli artisti saranno i veri protagonisti di incontri e laboratori nella tradizionale Fiera del Fischietto in Terracotta: un programma ricco e variegato.

Venerdì 20 e sabato 21 gennaio prossimi, infatti, il centro storico di Giovinazzo ospiterà una performance itinerante, un nuovo evento culturale, “Borgo Infernum” divenendo suggestiva cornice dei gironi infernali danteschi. Si incontreranno personaggi come Caronte, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Minosse, Ulisse ed altri ancora. Tra poesia, musica, teatro e suggestione, il pubblico prenderà parte al viaggio infernale riscoprendo i versi più intensi del Sommo Poeta.

Venerdì 20 gennaio al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” lo spettacolo musicale “Capocanale” dei Terraròss, a base di pizziche, tarantelle e tammuriate. Suonatori e menestrelli della bassa Murgia, la formazione capitanata da Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, è un progetto musicale e di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta. Sempre al Forma ma sabato 21 gennaio ci sarà l'ultima tappa del Winter Tour di Karima, che sta portando il suo No Filter in giro per l'Italia. Il disco, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, raccoglie grandi successi senza tempo, rivisitati secondo l’espressione musicale dell’artista livornese, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz. Un appuntamento imperdibile per chiunque ami la musica!

Due appuntamenti per tutte le età in scena nel week-end al Teatro Kismet di Bari per la Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, con il debutto nazionale della nuova produzione Teatri di Bari | Compagnia I Nuovi Scalzi. Si parte sabato 21 gennaio alle ore 21 con Il sogno di Shakespeare: è il palcoscenico dell’Opificio per le Arti a ospitare la rivisitazione di una delle opere più rappresentative del teatro di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate.

Arturo Cirillo porterà sul palco del Teatro Piccinni, in esclusiva regionale, “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand e Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini al Petruzzelli, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775, aprirà la Stagione d’Opera 2023.

Per i piccoli appuntamento con gli spattacoli e i laboratori scientifici del Planetario di Bari alla scoperta di tutti i segreti della Luna e dell'Universo; gli spettacoli del Teatro Casa di Pulcinella per un’avventura avvincente, che si svolge all’interno di una classe, di cui fanno parte anche i bambini del pubblico, durante la quale scoprire tra risate e colpi di scena come sconfiggere il “cattivo”, grazie all’astuzia di due bimbi, determinati ad essere felici.

Non mancheranno le numerose visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Bari e dei dintorni, da non perdere il tour guidato 'Sui passi di Lolita Lobosco' che offre a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di RAI1.