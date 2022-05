Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 21 e 22 maggio 2022

Si preannuncia un fine settimana di caldo e sole con diversi appuntamenti tra musica, arte, cultura, manifestazioni legate all'affascinante mondo della Corea e le diverse comunità straniere presenti a Bari. Non mancheranno le escursioni alla scoperta della costa barese tra grotte e ipogei, itinerari sotterranei per le famiglie nelle Grotte di castellana, visite guidate per Bari.

Ecco cosa fare in questo fine settimana!

I Modà in concerto al Palaflorio

Dopo i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria tornano gli appuntamenti nei palazzetti. Oggi 20 e e sabato 21 maggio al Palaflorio ci saranno in concerto i Modà: Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani del nuovo progetto discografico.

Brunori Sas al Palaflorio

Il 22 maggio sempre al Palaflorio sarà il turno di Brunori Sas: Dario Brunori torna con il Brunori SAS Tour nei palazzetti di tutta Italia per incontrare nuovamente il pubblico con la poesia, la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Un ritorno tanto atteso dai suoi fan e finalmente riprogrammato a seguito delle ultime disposizioni governative.

'Notti Medievali' a Terlizzi

La VII edizione di Notti Medievali avrà luogo il 21 e il 22 maggio 2022, presso il complesso monastico medievale di Santa Maria di Cesano - in agro di Terlizzi. Occhiali, anestetici, scacchi, bottoni, macchine da guerra e da lavoro saranno protagonisti di questa edizione: verranno proposte tutte quelle invenzioni che hanno contribuito a cambiare il modo di vivere in età medievale. La manifestazione sarà arricchita da performance artistiche e teatrali, spettacoli dal vivo e accurate ricostruzioni di antichi mestieri medievali, dove popolani, mercanti, artigiani e cavalieri rivivranno la quotidianità del mondo medievale. Anche il cibo e l'artigianato saranno protagonisti.

“Cortili Aperti” a Bitonto

Giunto all’ottava edizione, dopo tre anni di assenza a causa della pandemia da covid-19. Un museo a cielo aperto ricco di storia e di arte che offre la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, solitamente chiusi al pubblico.

A Bari torna la Festa dei Popoli

Da oggi venerdì 20, a domenica 22 maggio, nel giardino “Princigalli” in via Ignazio Loiacono 3, si terrà la XVII edizione della rassegna, interamente gratuita, realizzata dal Centro Interculturale Abusuan e dai Missionari Comboniani con la collaborazione del Comune di Bari, della Regione Puglia e di un’importante rete di associazioni e comunità straniere. QUI IL PROGRAMMA

'Korea Week' a Bari

Parte domani sabato 21 fino al 26 maggio per la prima volta a Bari la Korea Week, una settimana di spettacoli ed eventi gratuiti - dai contest di K-Pop agli spettacoli di danza e musica tradizionale, dalle proiezioni di film coreani ad una speciale mostra sulla carta tradizionale coreana, fino agli antichi giochi coreani - che accompagnerà baresi e non alla scoperta di uno dei più affascinanti Paesi dell’Estremo Oriente: la Repubblica di Corea.

La Compagnia ResExtensa al Teatro Abeliano con 'Vertigine'

Lo spettacolo “Vertigine: la grande danza con Dante Alighieri” a cura della coreografa Elisa Barucchieri e Trifone Gargano, docente esperto di Dante. Una conferenza spettacolo tra i gironi dell'Inferno della Divina Commedia in cui la danza contemporanea esprime a pieno la pregnante significatività dell'opera dantesca.

“Solar Day” al Planetario di Bari

All’interno del planetario un viaggio per scoprire tutti i segreti del nostro Sole, ricostruire le fasi iniziali della sua nascita ed il suo futuro, comparandolo con quello di altre stelle.

Speleofamily a Castellana Grotte

L’appuntamento con Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia.

Visite guidate ed escursioni

Scoprire Bari i suoi palazzi storici, le vie della città vecchia in un itinerario unico e affascinante come quello sotterraneo e tra le cantine che hanno fatto la storia del vecchio quartiere. E poi ancora escursioni lungo la costa e visite guidate nelle città di mare. Non mancheranno le visite in uno dei teatri più belli di Bari, il Petruzzelli. Scopri QUI tutte le visite in programma.