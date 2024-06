Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 21 al 23 giugno 2024

L'estate inizia col botto non solo a Bari ma anche nell'intera provincia, c'è l'imbarazzo della scelta: eventi gastronomici, concerti all'aperto, ospiti nazionali, sagre, percorsi nella storia tra antiche fortificazioni e accampamenti. Parte la bella stagione all'insegna del gusto, dell'intrattenimento per grandi e piccini. Prendete nota, ecco gli eventi da non perdere per questo fine settimana.

Da venerdì 21 a lunedì 24 giugno, in piazzale Lorusso, a Bari, si terrà la prima edizione del “Beer Park”, la rassegna gratuita dedicata alla birra e al food, organizzata da Perris Park e Gomma Park di Bari di Perris e Lavoratti col patrocinio del Municipio II del Comune di Bari, che per quattro giorni offrirà anche animazione, spettacoli e tantissime attrazioni con un grande luna park adatto a tutte le età.

Dal 21 al 23 giugno, le vie di Madonnella si trasformeranno in un palcoscenico di festeggiamenti per la Notte di San Giovanni, coincidendo con l'inaugurazione del primo mercato biologico gestito da BUO’ – "il biologico di qua vicino". QUI tutto il programma tra gastronomia, musica, laboratori e area bambini.

Conversano si anima della terza edizione di Solstizio d'Estate. Il 21 giugno si celebra la Festa della Musica e a cavallo tra il 21 e il 22 la città ti guiderà in un percorso di musica, artigianato locale, artisti di strada, ottimo cibo e tante novità!

Olio, vino, farina, lievito, acqua e sale. Pochi semplici ingredienti che insieme creano una magia: il Tarallo di Palo del Colle. Non si può rinunciare a taralli friabili, fragranti e gustosi! Il Comune di Palo del Colle in collaborazione con la Pro Loco, il DUC e i produttori locali, è orgogliosa di presentare la prima edizione della "Sagra del Tarallo” di Palo del Colle per celebrare un prodotto che affonda le sue radici nella nostra cultura culinaria e che è uno dei simboli del territorio.

Festeggia con il tuo amore la Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia. A Sammichele di Bari si festeggia per il secondo anno. Un'occasione per celebrare l'amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi dei Borghi più Belli d'Italia. Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un'atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico di Sammichele di Bari per gustare i menù studiati per l’occasione e il “Pensiero d’Amore” il dessert creato esclusivamente per la Notte Romantica.

A Terlizzi torna l'appuntamento con 'Notti Medievali', una delle più importanti rievocazioni storiche del sud Italia vi attende con nuove performance teatrali, nuovi spettacoli di musici, giullari, cantastorie, equilibristi, fachiri, giocolieri, accampamenti, ricostruzione storiche, botteghe artigiane ed enogastronomiche, teatrino e giochi storici, zone agricole e di allevamento ed un grande spazio interamente dedicato alla falconeri.

Al planetario ritorna l’astronomia raccontata anche dalla musica. Sabato 22 Giugno ed in replica Domenica 23 Giugno alle ore 20:00 presso il Planetario di Bari la narrazione dell’universo incontra le note musicali nell'evento "L'Astronomia dei Coldplay".

Due giornate all'insegna dell'artigianato, ottima musica, food e drink e tanto divertimento anche per i più piccolini, infatti ci saranno due gonfiabili per loro! Ad Alberobello Festinsieme nella splendida Villa Donnaloja dalle 10:00 del mattino fino a tarda serata nei giorni 22 e 23 giugno 2024.

Tre date, 21, 22 e 23 giugno, nella cornice mozzafiato di una delle più importanti città marinare del Mediterraneo, all’ombra del Duomo di Molfetta il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast delle tre puntate.

A Noci arrivano i migliori Street Food internazionali, le birre artigianali e dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale: appuntamento per una tre giorni di gusto in Via Tommaso Siciliani (Di fronte Villa Comunale). I truck più importanti d’Italia con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori.