Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere dal 21 al 23 luglio 2023

Dai festival immersi nella natura, lontani dai rumori della città a quelli bucolici in antiche masserie tra attrazioni, musicisti e dj: il fine settimana barese è davvero ricco di eventi e divertimento. Vi aspettano concerti all'aperto, spettacoli sotto le stelle, giochi di luci e opere luminose in luoghi di particolare bellezza, senza dimenticare le numerose proposte alla scoperta del territorio. Date un'occhiata all'agenda completa di questo fine settimana.

Di seguito alcune delle proposte:

Nuvala Fest nel cuore della Murgia

Nel cuore della Murgia arriva Nuvala Fest, il festival per chiunque ami la musica, il contatto con la terra, la cultura, la natura. Ma anche per gli smartworker, i freelancer, i nomadi digitali, per chi vuole evadere dalla frenesia cittadina e sperimentare una routine quotidiana che si intreccia ai tempi della natura.

James Senese a Polignano

Una delle voci black che ha saputo portare la sua Napoli sui più importanti palchi internazionali arriva a Polignano a mare per l'unica data pugliese del tour promozionale del suo ultimo disco. James Senese è il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Ad Libitum – La grande musica a Polignano, organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini.

Gipsyland a Noci

Sabato 22 luglio torna per la XIII edizione Gipsyland, il festival itinerante internazionale con la vocazione per le arti e l’enogastronomia. Con il 2023 arriva il tempo di spostarsi e di immergersi in un nuovo territorio con l’avveniristico carrozzone di attrazioni, musicisti e dj. Gipsyland, che da oltre un decennio incanta migliaia di persone, approda dunque nella suggestiva località di Noci, il luogo di Bacco delle Gnostre, la sagra più famosa della Puglia. Quest'anno l’evento ha trovato la sua dimora in una maestosa masseria, il Podere di Torre Abbondanza, uno spazio rurale ampio e affascinante che permette di godere liberamente delle luci del nuovo giorno.

Light Festival a Alberobello

Torna Alberobello Light Festival – LIFE dal 22 al 30 luglio. Edizione straordinaria con installazioni che riportano anche all’intelligenza artificiale ed una madrina d’eccezione, Helen Mirren, attrice premio Oscar che ama la Puglia e paladina nella lotta al batterio killer, xylella, che ha sterminato gran parte dei nostri ulivi, che inaugurerà il Festival sabato 22 luglio alle 20. Tante installazioni di artisti nazionali e internazionali illumineranno alcune zone della Città dei Trulli per proiettarla nell’universo della LUCE e mostre culturali nella sede di Casa Alberobello e nei trulli di via Monte Nero.

Sotto le stelle

Si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città. Ad occhio nudo si vedrà la Via Lattea mentre attraverso i telescopi professionali Venere, galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Edoardo Bennato a Capurso

Il 22 luglio sul palco del Multiculturita a Capurso arriverà una vera e propria leggenda del cantautorato italiano: Edoardo Bennato.

Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni Artista: l’Amore.

Wine tour a torre Incina

Percorso in luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Tra grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali sino alla spiaggia per un aperitivo sul mare con dei meravigliosi vini e una buonissima degustazione.

Alla scoperta del Casale di Balsignano

Nelle campagne di Modugno esiste un sito museale unico nel suo genere, immerso in un uliveto secolare, con importanti cicli di affreschi e presenze architettoniche uniche in terra di Bari. Il visitatore è guidato alla scoperta del complesso di Santa Maria in Balsignano, con il suo ciclo di affreschi del XIII e XIV secolo, della chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909, gioiello di architettura sacra, che non vede soluzioni simili in terra di Bari.

Rocco Hunt a Molfetta

Sulla Banchina San Domenico a Molfetta farà tappa il rapper campano Rocco Hunt con il suo” Summer Tour 2023”, una serie di concerti in giro per l’Italia partiti dopo il doppio sold out a Napoli con lo show “L'ammore overo”, durante i quali celebra i dieci anni di un percorso artistico che lo hanno reso uno dei cantanti più apprezzati della nostra nazione.

“Chiacchr e frutt”, la sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia stazione di Adelfia

Ad Adelfia ritorna la tradizionale Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia. Ecco a voi il super programma di Venerdì 21 Luglio dedicato ai piccoli e ai grandi ospiti: QUI