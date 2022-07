Weekend a Bari e provincia tra concerti, serate sotto le stelle e degustazioni: gli eventi del 23 e 24 luglio 2022

Sarà una fine settimana di concerti, visite guidate, aperitivi e degustazioni sotto le stelle insieme ai numerosi eventi estivi lungo la costa e nei diversi paesi della provincia: ecco il ricco programma di questo weekend tra Bari ei tanti comuni dell'area metropolitana.

L'agenda del weekend: tutti gli appuntamenti su Bari e provincia

Concerti

Reduce dalla sua seconda partecipazione all'Eurovision Song Contest e dal successore al 72° Festival di Sanremo Mahmood sarà in concerto a Molfetta per il Luce Music Fest. Anche Elisa sarà sempre a Molfetta, torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi sulla Banchina San Domenico. Tanto atteso anche il concerto del maestro Riccardo Muti che dirigerà al Petruzzelli la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”. Un crescendo di appuntamenti a Noicataro, tra i big Francesco Renga in concerto in piazza Dossetti. L' Elio delle Storie Tese in un omaggio ad Enzo Jannacci a Monopoli, nella Lama Sottile di contrada Santo Stefano, realizzato in collaborazione con il Ritratti Festival. Uno spettacolo nel quale Elio, filosofo “assurdista” e performer eccentrico, surfa nel repertorio del padre putativo della canzone d'autore aperta allo sberleffo.

Spettacoli

Il Granteatrino di Paolo Comentale ospite alla XXII edizione di “Brisighella sotto le stelle” a Corato con ' L'opera di Pulcinella '. A Castellana Hell in the Cave , rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella caverna della Grave.

Sagre e manifestazioni estive

Dopo 3 anni ritorna il festival Birra G'Nostra . Ritorna il festival dei micro-birrifici pugliesi e non, della cultura brassicola. 9 amici birrifici, 7 entusiasmanti gruppi musicali, 4 gustosissimi punti food e attività: tutto questo nel centro storico di Noci. A Bitetto la seconda edizione della Festa della Pineta nel parco antistante la Chiesa della Benedetta: band musicali, stand gastronomici, luna park, artisti di strada, ballerini, e fiumi di Birra. Nel Borgo d'Estate di Conversano , il cartellone di eventi ed iniziative per rendere viva e attrattiva la Città dei Conti per tutta l'estate, si prepara un'altra fine settimana di attività incentrate su musica, sapori e passioni. Tra appuntamenti teatrali e danzanti, musica classica diffusa nel centro storico e omaggio a Pasolini, tanti gli appuntamenti in programma a Putignano .

Visite guidate ed escursioni

Tante occasioni per visitaree Bari e la costra grazie alle numerose visite guidate tra palazzi storici, itinerari tra gli archi e i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

E poi ancora per gli amanti delle stelle e della natura due serate sotto uno dei cieli più stellati di Puglia, una presso il centro visite “ Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città e l'altra presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti. Mentre alle Grotte di Castellana appuntamento con la visita Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico.

Mostre

Tante le mostre in programma a Bari, da quella dedicata allo street artist Obey al teatro Margherita alla mostra Denis O’Regan with QUEEN per il Medimex 2022.