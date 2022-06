Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 25 e 26 giugno 2022

In questo caldo fine settimana barese vi aspettano tanti appuntamenti con la musica, le visite guidate alla scoperta di Bari, gli aperitivi nei palazzi storici, e poi ancora spettacoli a teatro, escursioni sotto le stelle e nelle grotte e l'imperdibile carnevale estivo di Putignano. Scopri tutta la programmazione a Bari e in provincia.

Cremonini live allo Stadio della Vittoria

"Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022” queste le parole di Cesare Cremonini quando ha annunciato il suo tour. Sabato 25 giugno vi aspetta in concerto allo Stadio della Vittoria.

Decima edizione dello “Slalom dei Trulli”

Quinta tappa tricolore: i protagonisti del torneo sui percorsi della bella ed insidiosa “panoramica” che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano, il prossimo 25 e 26 giugno.

Alla corte degli Acquaviva di Aragona a Conversano

Visita guidata alla scoperta degli angoli meno noti dell’Athene delle puglie, si raccoglieranno spunti fantastici per rileggere la storia di una delle città più belle della provincia di Bari. Tanti i racconti per scoprire la bellezza da nuovi punti di vista.

Archeo trekking teatrale alla Foresta di Mercadante

Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. La passeggiata nel bosco Mercadante sarà allietata da un momento teatrale, che richiama la tradizione del teatro viaggiante, in cui gli spettatori saranno magicamente coinvolti in una storia, la divertente pièce teatrale degli Artigiani, tratta da ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di W. Shakespeare. Lo spettacolo teatrale sarà curato dalla compagnia Fatti d’Arte.

La costa dei pastori – costa Ripagnola

Nei luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando nelle grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

Speleonight

La visita Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico: l’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

'La Cenerentola' di Gioachino Rossini

La Cenerentola di Emma Dante, sulle note magiche di Gioachino Rossini, uno spettacolo unico ed emozionante in scena al Teatro Petruzzelli. L'allestimento scenico della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, per la regia di Emma Dante e la direzione di Fabio Mastrangelo. Maestro del Coro Fabrizio Cassi.

Sotto il cielo stellato nella natura del meraviglioso Parco di Lama Balice

Appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.Condotti dalle guide del WWF si esplorerà al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini, per poi spostarsi sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio nudo le costellazioni ed osservare al telescopio, galassie, nebulose, ammassi di stelle e tanto altro.

Carnevale estivo a Putignano

Parte ufficialmente venerdì 24 giugno, alle ore 20.00, nel suggestivo chiostro del palazzo municipale con l’inaugurazione della mostra “Farinella, la maschera di Putignano” che raccoglie le opere dei maestri cartapestai ispirate alla maschera ufficiale.Seguirà, alle ore 21.00 l’inaugurazione delle Grandi Sculture interattive in cartapesta. QUI la programmazione dell'intero weekend.

Luci sul Cammino nella Notte di San Giovanni a Bitetto