Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 25 e 26 marzo 2023

Torna l'ora legale, le giornate si allungano e ritorniamo a trascorrere con piacere gli appuntamenti all'aperto e goderci la città soprattutto in primavera. Sarà un weekend all'insegna della cultura grazie alla possibilità di visitare luoghi poco noti grazie alle Giornate Fai. Non mancheranno le numerose visite guidate ed escursioni per Bari come nella provincia e gli eventi a teatro soprattutto per le famiglie.

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico e diventati un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere.Qui alcune delle aperture più interessanti della Delegazione FAI tra Bari e provincia. Tra le aperture straordinarie ricordiamo Palazzo Starita, da sempre considerato uno dei più importanti beni architettonico-culturale della città di Bari

Ad Acquaviva delle Fonti James Senese in “James is back”, da oltre 50 anni sulla scena, è ancora tra i punti di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi. Fred P., dj e artista americano,ospite del terzo appuntamento di “Afrocosmico - Club culture e controcultura” all'Officina degli Esordi.

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, sarà il primo ospite di Castellana Sport Stories, serie di appuntamenti con interviste ad alcuni tra i personaggi più amati, significativi e importanti dello sport.

Chiara Francini e Alessandro Federico a Monopoli nel riadattamento della commedia scritta nel 1982 da Dario Fo e Franca Rame, capace di sfasciare con l’ironia i dettami della coppia monogama. Una storia attuale oggi come allora, quando l’Italia grazie ai movimenti di contestazione stava avviando un profondo cambiamento della società e dei ruoli. Coppia aperta Quasi spalancata in scena sabato 25 marzo alle ore 21 e domenica 26 marzo alle ore 18 al Teatro Radar di Monopoli.

Per i piccoli e le famiglie tanti appuntamenti imperdibili: i laboratori scientifici con i mattoncini colorati e spettacoli di teatro-scienza al Planetario di Bari. Alla casa di Pulcinella in scena lo spettacolo Cappuccetto Grosso: la storia offre ai bambini l’occasione per ridere di qualcosa che fa paura, di immedesimarsi nei protagonisti al di là di quello che continua ad offrire il classico testo dei fratelli Grimm, e gli permette di partecipare con emotività alle novità della vicenda proprio perché la conoscono da sempre. Una storia vera intermezzata da interventi comici onirici sullo stile di Alice nel paese delle meraviglie, attingendo alla drammaturgia inglese di Harries, Kelly, Crimp e altri geni dell’ironia: è Spaidermen, lo spettacolo di e con Giacomo Dimase che, domenica 26 marzo alle 20.30 al Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia. Un incontro/scontro che affonda le radici nella storia dell’uomo, per il nuovo appuntamento della Stagione Famiglie a teatro al Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico. Domenica 26 marzo alle ore 18 in scena Sapiens, lo spettacolo ci mette a confronto con due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal.

Visite guidate ed escursioni: Itinerari unici tra palazzi, teatri,tesori sotterranei e poi ancora tra storie e leggende della città di Bari. Per gli amanti della natura tour tra sentieri lungo la costa, boschi e sapori di Puglia. Qui tutti gli appuntamenti in programma