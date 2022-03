Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 26 e 27 marzo 2022

Il primo fine settimana di primavera si inaugura con una serie di eventi dedicati al nostro territorio, tra bellezze paesaggistiche e patrimoni culturali da tutelare grazie alle giornate del FAI. Tante anche le visite guidate e le escursioni alla scoperta della nostra città e della costa barese tra rocce e panorami mozzafiato. Non mancheranno gli spettacoli teatrali, i concerti, e gli eventi dedicati al mondo del cinema. Dai un'occhiata QUI all'intera programmazione

Giornate FAI di Primavera: visite a ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese, castelli e giardini di Bari e provincia

Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. n weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Scopri i luoghi visitabili QUI

A Bari il Bif&st 2022, la popolare kermesse dedicata al cinema nazionale e internazionale

Il Bif&st 2022 si svolgerà da sabato 26 marzo a sabato 2 aprile nei Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita con una pre-inaugurazione il 25 marzo al Kursaal, come già avvenuto nel 2021 con la proiezione del doc Ennio di Giuseppe Tornatore.

Al Planetario di Bari laboratorio scientifico per bambini e spettacolo sui pianeti del Sistema solare

Attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Dopo aver conosciuto le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare si conosceranno gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e di una nuova Terra.

La commedia "L'Amore ai tempi della Ciquera" al Teatro Traetta

Una commedia brillante che con cosciente ‘leggerezza’ affronta temi come la famiglia, l’amore, l’amicizia, il bullismo, l’emarginazione e la discriminazione sociale.

Gabry Ponte a Bari

Al Palaghiaccio di Bari si esibirà Gabry Ponte, dj tra i più importanti esponenti della dance italiana e membro del gruppo Eiffel 65, all’interno del festival “Let’s dance” tra i primi grandi appuntamenti nel capoluogo pugliese, dopo la lunga pausa del settore eventi e spettacoli.